Izredno stanje v slovenski Istri: "Iz ure v uro je slabše"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Skupščina javnega podjetja Rižanski vodovod je uvedla dodatne ukrepe po občinskem odloku iz leta 1987, ko so morali v slovenski Istri zaradi pomanjkanja vode zadnjič zapreti pipe. Po prepovedi uporabe pitne vode za kmetijske namene so zdaj še druge gospodarske subjekte pozvali k znižanju porabe za 30 odstotkov. Razmere so torej najslabše v 35 letih.