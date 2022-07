Huda ura: podrta drevesa ovirala promet, ponekod klestila toča #foto

V petek popoldne in zvečer je v osrednji Sloveniji in na delu južne Gorenjske divjalo močno neurje. Največ preglavic je povzročilo na območju prestolnice ter v občinah Železniki in Škofja Loka. Skupaj so zabeležili 34 dogodkov. Podrtih je bilo veliko dreves, odkritih več stanovanjskih objektov in potrganih nekaj vodov. Ponekod na Gorenjskem je klestila toča, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci so imeli v petek popoldne in v noči na soboto polne roke dela. Uprava za zaščito in reševanje je aktivirala poklicne gasilske enote in tudi prostovoljna teritorialna gasilska društva.

Na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in izvozom Brezovica se je na čisto začetni del primorske avtoceste podrlo več dreves, pri tem je eno padlo na osebno vozilo. Promet je bil nekaj časa oviran, nastali so zastoji, ki so segali na južno in zahodno ljubljansko obvoznico. Poškodovan ni bil k sreči nihče, so sporočili s prometno-informacijskega centra.

Ponekod klestila tudi toča

Na širšem območju Tržaške ceste je zaradi potrganih vodov prišlo do izpada električne energije. Nekoliko več prijav zaradi neurja je bilo tudi v Železnikih, z južnega dela Gorenjske so ob podrtih drevesih poročali tudi o izraziti toči.

O nevšečnostih poročajo še iz Škofje Loke, občine Dobrova - Polhov Gradec, Škofljice in Dragomerja.