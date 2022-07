"Ta teden se bo vročinski val razširil iz zahodne Evrope. Od srede naprej se bodo temperature gibale nekje med 31 in 36 stopinjami Celzija. Za konec tedna, v soboto in nedeljo, pa lahko pričakujemo tudi temperature med 34 in 39 stopinjami Celzija," je za Siol.net povedal meteorolog Brane Gregorčič.

Gregorčič pravi, da je dolžina vročinskih valov težje napovedljiva, videti pa je, "da bo vročinski val trajal vsaj do nedelje". "V nedeljo lahko mogoče pričakujemo manjšo osvežitev, da bi se znatno ohladilo, pa tudi kasneje za zdaj še nič ne kaže. Tudi drugi teden bo zelo vroče, ampak za zdaj je videti, da malo manj kot pa ta teden," je dejal.

Kot je povedal, dežja v kratkem ne moremo pričakovati, mogoča je le kakšna vročinska nevihta, "ampak samo tu in tam, tega ne bo veliko". "Kakšna vročinska nevihta je možna tudi od nedelje naprej, resnega dežja pa, se bojim, še dlje časa ne moremo pričakovati," je sklenil.

Konec tega tedna lahko pričakujemo zelo visoke temperature, med 34 in 39 stopinjami Celzija. Foto: ARSO Meteo

Možen je temperaturni rekord

S spletne strani ARSA je videti, da lahko v začetku naslednjega tedna pričakujemo celo 40 stopinj Celzija, kar lahko pomeni celo temperaturni rekord. V Sloveniji smo najvišjo temperaturo izmerili 8. avgusta leta 2013 na letališču Cerklje ob Krki, in sicer po klasični meritvi 40,6 stopinje Celzije, po samodejni pa 40,8 stopinje Celzija.

Na Krasu in v slovenski Istri je razglašena velika požarna ogroženost v naravi, še opozarjajo.

Takšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh

V torek bo jasno. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem do 23, najvišje dnevne pa od 29 do 32, na Goriškem do 35 stopinj Celzija. V sredo bo jasno in še bolj vroče. V četrtek bo sončno, popoldne ali zvečer bodo posamezne vročinske nevihte, napovedujejo meteorologi agencije za okolje (Arso).