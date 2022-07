V Italiji divjajo požari, v Španiji in Franciji se razmere umirjajo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vročinski val, ki je zajel Evropo, je danes na zahodu celine nekoliko popustil, kar je gasilcem v Španiji in Franciji omogočilo, da ponovno prevzamejo nadzor nad največjimi požari, poroča španska tiskovna agencija EFE. V EU so požari letos sicer prizadeli že več površin kot v celotnem lanskem letu.

Potem ko se je v Španiji veter nekoliko umiril, so gasilci ponekod uspeli ukrotiti požare, kar je omogočilo, da se je veliko ljudi, ki so jih evakuirali, lahko vrnilo na svoje domove.

Z ognjenimi zublji se gasilci še vedno borijo v Galiciji, kjer je doslej zgorelo skoraj 30.000 hektarjev površin. V bližini mesta Zaragoza v Aragoniji pa so požar pri kraju Ateca uspeli omejiti.

"Nedvomno smo na boljšem kot včeraj, vremenske napovedi pa kažejo, da lahko gasilci nadaljujejo svoje delo z določenimi zagotovili za uspeh, je dejal predsednik regionalne vlade Aragonije Javier Lamban.

Zaradi nevarnosti požara se ljudje še ne morejo vrniti domov

Na jugozahodu Francije se dva obsežna požara, ki sta južno od Bordeauxa izbruhnila 12. julija, že vsaj dva dni nista razširila. Tamkajšnje regionalne oblasti so danes sporočile, da čez noč "ni bilo opaznih sprememb", čeprav so morali gasilci posredovati na nekaterih požariščih, ki so se ponovno razplamtela, poroča EFE.

Dodali so, da se približno 37.000 ljudi, ki so jih evakuirali zaradi požarov, še ne more vrniti na svoje domove.

V Italiji divja najmanj 25 požarov

Medtem ko se razmere v Franciji in Španiji umirjajo, se v Italiji še vedno širi najmanj 25 požarov, saj se vročinski val pomika proti vzhodu celine. Najbolj zaskrbljujoča sta požara v Massarosi v Toskani, kjer je zgorelo 868 hektarjev površin, in na tržaškem Krasu ob meji s Slovenijo.

Po podatkih evropskega informacijskega sistema za gozdne požare EFFIS je v 27 članicah EU od začetka leta do 16. julija pogorelo 517.881 hektarjev površin, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V celotnem lanskem letu je kljub številnim požarom v Italiji in Grčiji v državah EU skupno pogorelo 470.359 hektarjev.

Če se bo trend nadaljeval, bi lahko leto 2022 doseglo ali preseglo leto 2017, ko je pogorelo 988.087 hektarjev površin. To je bilo najslabše leto v EU od vzpostavitve sistema EFFIS leta 2000.