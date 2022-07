"Grozi nam apokalipsa" #foto

Zahodna Evropa se bo danes soočila z novimi visokimi temperaturami, pri čemer se divji vročinski val pomika proti severu. V Franciji in Združenem kraljestvu so bila izdana opozorila o izjemni vročini, medtem ko so v severni Španiji v ponedeljek zabeležili temperature do 43 stopinj Celzija.

Na tisoče ljudi je moralo zaradi zaradi gozdnih požarov v Franciji, na Portugalskem, v Španiji in Grčiji zapustiti svoje domove.

V Združenem kraljestvu pričakujejo najbolj vroč dan doslej, v nekaterih delih Francije pa po mnenju strokovnjakov grozi "vročinska apokalipsa". V več delih Francije so doživeli najbolj vroče dneve doslej, v zahodnem francoskem mestu Nantes je bilo 42 stopinj Celzija, je sporočil nacionalni vremenski urad.

Pred gozdnimi požari pobegnilo več kot 30 tisoč ljudi

Zaradi gozdnih požarov je bilo v zadnjih dneh prisiljenih pobegniti več kot 30 tisoč ljudi, za evakuirane pa so bila vzpostavljena zasilna zavetišča. Še posebej hudo je prizadeta priljubljena turistična regija Gironde na jugozahodu države, kjer se gasilci borijo z ognjem, ki je od prejšnjega torka uničil skoraj 17 tisoč hektarjev zemljišč.

"Misel, ki mi pride na misel, je, da gre za pošast," je o požarih povedal predsednik regije Gironde Jean-Luc Gleyze. "Ta pošast je kot hobotnica, ki raste in raste in raste spredaj, zadaj, na obeh straneh. Zaradi temperature, vetra, pomanjkanja vode v zraku ... to je pošast, proti kateri se je zelo težko boriti."

Tudi v Združenem kraljestvu padajo rekordi

V Združenem kraljestvu je bil v ponedeljek eden najbolj vročih dni v zgodovini, saj so v Suffolku na vzhodu Anglije zabeležili 38,1 stopinje Celzija. Napovedovalci pravijo, da bi lahko v torek temperatura dosegla 40 stopinj Celzija, kar bi bila najvišja temperatura, ki so jo kdaj koli zabeležili v državi. Potovanje je bilo močno moteno, vlaki so bili odpovedani, leti na londonskem letališču Luton pa prekinjeni, saj se je del vzletno-pristajalne steze zaradi vročine upognil, poroča BBC.

Na Portugalskem do 47 stopinj Celzija

Po napovedih se vročinski val širi proti severu, v Belgiji in Nemčiji pa se v prihodnjih dneh pričakujejo temperature okoli 40 stopinj Celzija.

Temperature na Portugalskem so pretekli četrtek dosegle 47 stopinj Celzija, kar je julijski rekord. Nacionalni meteorološki urad IPMA je za večino države razglasil veliko požarno ogroženost.

Na Krasu in v Slovenski Istri je razglašena velika požarna ogroženost v naravi.



Uprava RS za zaščito in reševanje je z 20. julijem razglasila zelo veliko požarno ogroženost naravnega okolja v občinah Ankaran, Izola, Koper, Piran, Hrpelje-Kozina, Divača, Sežana, Komen, Postojna, Ilirska Bistrica, Pivka, Nova Gorica, Kanal, Brda, Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Ajdovščina, Vipava.



Drugod po državi je z 20. julijem razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.



Povsod po državi je v naravnem okolju prepovedano požiganje in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov in snovi, ki lahko povzročijo požar. Prepovedano je kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove ter izven pozidanih površin izvajati aktivnosti ter uporabljati predmete in naprave, ki lahko povzročijo požar. Prepovedani so tudi ognjemeti. Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bosta nad spoštovanjem razglasa oziroma upoštevanjem prepovedi izvajala poostren nadzor. Foto: ARSO Meteo

Kakšne temperature čakajo Slovenijo?

Danes bo jasno. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne ob morju maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini do 35 stopinj Celzija.

Jutri bo jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, v krajih s šibko burjo okoli 20, najvišje dnevne od 31 do 36 stopinj Celzija.