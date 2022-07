Po Evropi še naprej pustošijo gozdni požari, padli temperaturni rekordi

V Franciji in Španiji so reševalne službe pred požari preventivno evakuirale več tisoč ljudi, več sto ljudi pa je tudi umrlo zaradi vročine. Vročinski val, ki trenutno vztraja nad jugom Evrope, se bo v prihodnjih dneh razširil tudi proti severu.

Požar v francoskem kraju Teste-de-Buch se je danes okrepil in ogroža bližnja počitniška letovišča, so v izjavi sporočile lokalne oblasti. Svoje domove oz. počitniška bivališča na tem območju je tako moralo zapustiti že več kot 14 tisoč ljudi. Do zdaj so požari uničili približno 10.500 hektarjev površin, stanje pa poslabšujejo močni vetrovi in huda suša.

Tudi v sosednjih državah vladajo podobne razmere. Siloviti vročinski val, ki podžiga gozdne požare in grozi z novimi temperaturnimi rekordi, pa so okoljevarstveniki že pripisali podnebnim spremembam, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Several European countries including France, Spain and Turkey are dealing with wildfires brought on by an intense heatwave.



In Portugal, one journalist filmed himself caught up in the middle of a fire. pic.twitter.com/IWs97jT7VE — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 15, 2022

V Španiji je v štirih dneh zaradi vročine umrlo več kot dvesto ljudi

V Španiji so zdravstvene oblasti sporočile, da je med 10. in 14. julijem zaradi vročine umrlo 237 ljudi, zaradi obsežnega požara v bližini kraja Mijas v Andaluziji pa so morali preventivno evakuirati več kot tri tisoč ljudi.

Portugalske oblasti so medtem sporočile, da je umrl 38-letni pilot, ki je sodeloval pri gašenju požara v kraju Torre de Moncorvo, ko je njegovo letalo v petek strmoglavilo po zajemanju vode iz reke Duero. Požari so na Portugalskem letos uničili že 38 tisoč hektarjev zemljišč.

Timelapse of the fire in the La Ventilla area, Córdoba, Spain https://t.co/hhwe91YJt8 — Real MiBaWi (2nd) (@Michael45231497) July 16, 2022

V Italiji so se ljudje pred požarom rešili s skokom v morje

V severnoitalijanskem obmorskem letovišču Bibione je v petek gozdni požar pognal turiste v morje, a jih je obalna straža hitro rešila. Policija vzrok za nastanek požara še preiskuje, obstaja pa možnost, da so se drevesa zaradi suše vnela sama od sebe.

Z gozdnimi požari se bori tudi Grčija. Gasilcem je uspelo omejiti požar na Kreti, potem ko so morali odrediti evakuacijo več vasi na jugu otoka. Druga najvišja stopnja požarne nevarnosti pa je še vedno razglašena za regijo Atika z glavnim mestom Atene ter za otoke Evboja, Kreta, Hios in Samos.

Vročinski val, ki trenutno vztraja nad jugom Evrope, naj bi se v prihodnjih dneh širil proti severu. Britanske oblasti so že izdale redko rdeče vremensko opozorilo, saj bi lahko v južni in osrednji Angliji v ponedeljek in torek temperature dosegle kar 40 stopinj Celzija.