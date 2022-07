V hrvaški Istri nikar ne počnite tega. Lahko vas doleti ostra kazen.

V hrvaški Istri, kjer ima svoje vikende tudi veliko Slovencev, od danes velja omejitev porabe pitne vode prve stopnje. Ukrep prepoveduje pranje vozil, ulic, trgovin in javnih površin ter zasebnih in javnih zelenih površin, pa tudi prhanje na plažah in v kopališčih. Izjema so tržnice in ribarnice. Kazen za kršenje ukrepov je delna ali celo popolna izključitev iz sistema oskrbe z vodo.