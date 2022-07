V Dalmaciji izbruhnil nov požar, v zraku so tri letala #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaško ministrstvo za obrambo je sporočilo, da požar pri Radošiću gasijo eno gasilsko letalo kanader in dva zračna traktorja.

Tri PP aviona iz sastava #PPNOS #HV, jedan Canadair CL-415 i dva Airtractora AT-802 angažirana su na gašenju požara na području mjesta Radošić u Splitsko-dalmatinskoj županiji. pic.twitter.com/b9juXMFki0 — MORH/MoD Croatia (@MORH_OSRH) July 18, 2022

Gasilci so že začeli z gašenjem požara. Na terenu so gasilci DVD Zagora in gasilsko društvo Kašte. Po poročanju portala Damacija danas je zagorelo rastje na hribovitem območju v bližini mesta Radošić v Dalmaciji.