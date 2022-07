Praprotno: požari terjali prvo smrtno žrtev

Požari na italijanski strani so po poročanju Primorskega dnevnika terjali prvo smrtno žrtev. Med preverjanjem požarišča se je namreč na koordinatorko civilne zaščite iz Praprotna Eleno Lo Duca prevrnilo drevo in jo zmečkalo.

Potem ko so ognjene zublje že ukrotili, si je 56-letnica ogledovala požarišče. Med pregledovanjem se je nanjo prevrnilo drevo, ki ga je poškodoval ogenj. Prostovoljka je umrla na kraju nesreče, so sporočili.

Lo Duca je doma iz Vidma in je bila zaposlena kot policistka na čedajski policijski postaji, so še zapisali na spletni strani Primorskega dnevnika.

Prebivalci Jamelj se še ne morejo vrniti v svoje domove, gasilci so zaustavili nadaljnje širjenje ognja

Položaj na požarišču na italijanskem Krasu je vsaj za zdaj stabilen, so še navedli. Po besedah pristojnega za civilno zaščito Furlanije- Julijske Krajine Riccarda Riccardija so gasilci in prostovoljci civilne zaščite zaustavili nadaljnje širjenje ognja. Dejal je še, da gasilci in prostovoljci vse svoje moči usmerjajo v omejevanje požara.

Pri gašenju na italijanski strani meje iz zraka pomagajo trije helikopterji in kanader, drugi kanader pa je zaradi okvare moral v popravilo, a bo kmalu spet na voljo za uporabo. Požar je najbolj ogrozil vas Jamlje, kjer je se v sredo povsem približal hišam, nekatere tudi poškodoval, a so jih gasilci obvarovali pred požigom. Prebivalci se vsaj za zdaj še ne morejo vrniti v Jamlje.