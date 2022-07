Boscarol: Če bo potrebno petsto tisoč ali pa dva milijona, kolikor bo, bom pač dal zraven

"Dali bomo enako, kot bo dala vlada, ki bo dala 63 evrov za do osem ur in 90 ali nekaj takšnega za več kot osem ur vsem prostovoljcem in gasilcem. K vsemu, kar bo dala vlada, bom dodal še enak znesek. Lahko bo to petsto tisoč, milijon, dva milijona, ne vem, kolikor bo, toliko bom pač dal zraven. Ker mislim, da si v pogojih, v kakršnih delajo, to res zaslužijo in so nacionalni junaki," je o finančni pomoči za siol.net povedal podjetnik Ivo Boscarol.