Na Krasu za gasilci še ena pestra noč, požar aktiven na Trstelju

Za gasilci na Krasu je še ena zahtevna noč. Kot je povedal nočni vodja intervencije Stanko Močnik , je bilo zares pestro. Gasilci so držali požarno linijo pred Opatjim selom, požar je aktiven na Trstelju, pojavljala so se še nova žarišča. V zraku je tudi ogromno dima, poroča Civilna zaščita severne Primorske.

Kmalu naj bi nad vsem območjem požara poleteli helikopterji. Kot je še povedal Močnik, izmučenim gasilcem na pomoč hiti 800 kolegov iz več regij po državi. Pomagali bosta tudi letali, dogovarjajo se, da bi čim prej na pomoč priskočil canadair.

Gasilci so sicer ponoči držali požarno linijo pred Opatjim selom, pojavljala pa so se še nova žarišča. Požar na Trstelju je aktiven, ogenj se pomika iz doline nad Renčami navzgor. Na območju je ogromno dima.

Pred gasilci na Krasu je še en naporen dan

Poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan je v petkovih Odmevih na TV Slovenija dejal, da se bodo zračne sile z ognjem začele bojevati že ob šestih zjutraj. "Ob šestih bomo imeli na razpolago 11 helikopterjev in tovorno letalo pilatus, pridružil se jim bo tudi hrvaški helikopter, ob sedmi uri pa bo začel gasiti tudi hrvaški canadair," je dejal. Ob tem je izrazil upanje, da bo gasilcem s podporo iz zraka zjutraj uspelo omejiti požar, saj se okoli 11. ure veter obrne, kar nato povzroča velike težave.

Štab civilne zaščite za severno Primorsko je v petek zaradi širjenja požara najprej odredil evakuacijo iz Opatjega sela, Nove vasi in Hudega Loga, nato iz Vrtoč, malo pred 18. uro pa še iz šestih krajev v občini Renče - Vogrsko: Merljaki, Martinuči, Žigoni, Vinišče, Mohorini in Oševljek. Evakuacija ni bila preklicana. Po navedbah regijskega štaba civilne zaščite pa za prebivalce Renč in preostalih bližnjih krajev in zaselkov velja stanje pripravljenosti.

Gasilci se z ognjem bojujejo že osmo noč

Gasilci in drugi prostovoljci iz vse države se z ognjem na Krasu borijo že osmo noč, zato so že precej utrujeni. Številni to počnejo tudi v obdobju svojega dopusta, zato se je vlada odločila, da bo vsem, ki sodelujejo pri gašenju požara, dala nadomestilo. Za gašenje do osem ur na dan bodo prejeli 63 evrov, za več kot osem ur pa 94,5 evra. Finančno pomoč je v petek zvečer napovedal tudi podjetnik Ivo Boscarol, ki bo, kot je dejal za POP TV, vsakemu gasilcu nakazal toliko kot vlada.

Petek je minil v znamenju boja z ognjeno stihijo

Za prebivalce Krasa je bil včeraj že šesti zaporedni dan strahu in negotovosti, za številne gasilce pa neusmiljen boj z ognjeno stihijo. Pravzaprav se je vse skupaj začelo pred tednom dni s požarom pod daljnovodom ob cesti med Mirnom in Opatjim selom.

"Včerajšnji dan je bil stresen, tudi z dvema evakuacijama. Obe ostajata v veljavi tudi prek noči. To velja za naslednje kraje: Opatje selo, Hudi Log in Nova vas ter Vrtoče v občini Miren, Kostanjevica ter Merljaki, Martinuči, Žigoni, Vinišče, Mohorini in Oševljek v občini Renče Vogrsko," je povedal Stanko Močnik, nočni vodja intervencije.

Včeraj na terenu tisoč gasilcev

Z ognjem se je borilo skoraj tisoč gasilcev, imeli so izdatno pomoč iz zraka, prav ob koncu dneva tudi hrvaškega letala za gašenje.

"Kljub vsemu trudu pa noč bržkone ne bo mirna za novo izmeno gasilcev. Ognjeni zublji se še vedno pojavljajo na vsem loku od vzhoda do zahoda kraškega grebena," so včeraj zvečer poročajo iz regijskega štaba CZ za severno Primorsko.