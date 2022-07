To za jutri napovedujejo vremenoslovci

Danes bo pretežno jasno. Jutranje temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevne od 30 do 35, na Goriškem in v Vipavski dolini do 37 stopinj Celzija. Na Primorskem bo pihala šibka burja, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje (Arso).

Na Primorskem je še vedno razglašena zelo velika požarna ogroženost v naravi, velika nevarnost pa je tudi drugod po Sloveniji. Po nižinah večjega dela Slovenije bo čez dan velika toplotna obremenitev.

V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Padavine z nevihtami se bodo razširile nad večji del Slovenije. Vročina bo popustila. Na Primorskem bo popoldne zapihala razmeroma šibka burja. V sredo bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Burja na Primorskem bo ponehala, še napovedujejo vremenoslovci.