Domžalski gasilci in druge reševalne službe so po izbruhu kar štirih požarov v Medgeneracijskem centru Bistrica izvedli eno najzahtevnejših evakuacij oziroma reševanj. Sprva je zagorelo v podzemni garaži, nato sta pred garažo trčila avtomobila, zaradi česar je izbruhnil požar, potem pa je zagorelo še v tretjem in petem nadstropju stavbe. Tako je narekoval scenarij gasilsko-reševalne vaje Domžale 2025, ki so jo reševalne službe kljub zahtevnim pogojem uspešno izvedle. Izvedbo vaje smo na terenu spremljali tudi na Siol.net.

Predzadnji petek v oktobru – mescu požarne varnosti – je v Domžalah potekala gasilsko-reševalna vaja Domžale 2025. Organizirala sta jo Center za zaščito in reševanje Domžale in Gasilska zveza Domžale, potekala pa je na območju podjetja Kansai Helios Domžale, o čemer smo že pisali, in v Medgeneracijskem centru Bistrica, v katerem so dom za ostarele in varovana stanovanja. Zadnja vaja je reševalnim ekipam predstavljala še posebno velik izziv, saj so morali rešiti gibalno ovirane oskrbovance.

Zaradi vžiga avtomobila zagorelo v podzemni garaži

Gasilci so okoli 14.30 prejeli informacijo o požaru v Medgeneracijskem centru Bistrica v Domžalah. Zagorelo je zaradi vžiga avtomobila v podzemni garaži centra. V vozilu se je zgodila tehnična okvara na električni napeljavi, nato je okvara povzročila dimljenje iz motorja avtomobila. Dim, ki se je valil iz vozila, je začel postajati vse gostejši in temnejši, kar je povzročilo intenzivno gorenje. Protipožarni sistem je kmalu zaznal dim in sprožil požarni alarm. Ob zaznavi nevarnosti so se ljudje začeli evakuirati, vendar je bila evakuacija zaradi panike zmedena in neorganizirana.

Prvi požar je izbruhnil v podzemni garaži Medgeneracijskega centra Bistrica. Foto: Bojan Puhek

Zaradi gostega dima na klančini pred garažo trčili vozili

Na ozki klančini garaže sta medtem zaradi zmanjšane vidljivosti in vsespološne panike trčili dve vozili. Ena oseba je bila poškodovana in v šoku. Vozili sta povzročili zastoj in dodatno otežili evakuacijo. Na kraj dogodka so začela prihajati intervencijska vozila in reševalne ekipe.

Reševanje ponesrečencev iz vozil, udeleženih v nesreči. Foto: Bojan Puhek

Medtem se je požar v garaži razširil na več vozil, med njimi tudi na električna, ki predstavljajo dodatno tveganje za eksplozije.

Stanovalec prevrnil svečo, drugi na kuhalno ploščo postavil vroč grelnik

Še tretji požar je izbruhnil v tretjem nadstropju objekta, in sicer se je med evakuacijo zgodila nesreča v stanovanju, kjer je stanovalec v paniki prevrnil svečo. Ta je padla na posteljnino in požar se je hitro razširil. Zaradi požara v stanovanjski etaži se je dim začel širiti po hodnikih in je dodatno otežil evakuacijo.

Evakuacija oziroma reševanje ujetih z balkona centra. Foto: Bojan Puhek

Poleg vsega naštetega je zagorelo še v petem nadstropju. Stanovalec je pomotoma postavil še vroči grelnik na kuhalno ploščo, kar je povzročilo dodaten požar, ki se je hitro razširil.

Oskrba ponesrečencev Foto: Bojan Puhek

Na teren odhitele novinarske ekipe

Takoj, ko so slišali za nesrečo, so na lokacijo prišle tudi novinarske ekipe. Vodja intervencije je novinarje ob prihodu napotil na prostor, določen zanje, in dejal, da jih bo sproti obveščal o dogajanju.

Take so bile prve informacije, ki jih je povedal za medije. "Obveščeni smo bili o požaru v garažni kleti MGC Bistrica in prometni nesreči, ki se je istočasno zgodila na uvozu v garažno hišo. Posredovali smo gasilci Centra za zaščito in reševanje ter cel sektor Gasilske zveze Domžale. Ker sta se zgodila uhajanje dima in posledično še en požar v višjih nadstropjih, smo aktivirali celotno zvezo. Trenutno preiskujemo in gasimo požar. Evakuacija je končana, iščemo samo še morebitne pogrešane ali ponesrečene. Evakuacijo so izvedli že zaposleni v MGC Bistrica. Za več informacij bomo na voljo čez nekaj časa," je bila prva informacija, ki jo je novinarjem povedal vodja intervencije.

Vodja intervencije je podal načrt za reševanje. Foto: Bojan Puhek

Rešenih vseh 27 oseb, od tega je 20 poškodovanih

Približno 15 minut po prvi izjavi za javnost je vodja intervencije do novinarjev prišel z novimi informacijami. "Požar je pogašen. Tri osebe, ki so bile udeležene v nesreči pred garažo, so rešene iz avtomobilov. Opravljamo še preiskovanje in prezračevanje prostorov. Točnega števila ponesrečencev za zdaj še nimamo. Nekateri ponesrečenci so že bili prepeljani v UKC Ljubljana. Gre za poškodbe, kot so odrgnine in opekline," je dejal.

Intervencija se je končala ob 16. uri. Prejeli smo še zadnje informacije. "Trenutno samo še pregledujemo objekt. Rešenih je vseh 27 oseb, od tega je 20 poškodovanih, prepeljane so v nadaljnjo oskrbo," je sklenil vodja intervencije.

Rešenih je bilo vseh 27 oseb, od tega je bilo 20 poškodovanih. Foto: Bojan Puhek

Gibalno ovirane reševali s posebnimi ponjavami, blazinami, stoli

Po končani vaji je bil na štabu – ki se v primeru, ko se zgodi požar v ustanovi, kot je medgeneracijski center, aktivira takoj, ko so na terenu več kot tri gasilske enote – sklican še postroj ekip, vajo pa so analizirali oziroma ocenili. Poveljnik CZR Domžale Matjaž Merkužič je vajo ocenil kot uspešno izvedeno in dodal, da je bil namen dosežen. "Izvedli smo evakuacijsko vajo v dveh različnih ustanovah – v socialnovarstveni ustanovi in kemičnem obratu. Na obeh straneh je bilo sodelovanje zgledno. Če bi se na teh dveh lokacijah kdaj res zgodilo kaj hudega, me ni strah, da bi imeli kakšne posebej hude težave," je ocenil Merkužič.

Pri vaji, izvedeni v Medgeneracijskem centru Bistrica, je kot posebej pomembno izpostavil opremo, s katero so evakuirali oziroma reševali gibalno ovirane osebe. "Predstavili smo opremo za evakuacijo gibalno oviranih. Obstajajo ponjave, ki jih dajo pod vzmetnice, ter nato skupaj z vzmetnico oskrbovanca primeš in ga odneseš. Obstajajo tudi blazine, na katere daš oskrbovanca, nato ga dve osebi lahko vlečeta po stopnicah, a oskrbovanec teh stopnic ne čuti. Za težje osebe pa imamo evakuacijske stole. Oskrbovanca daš na stol in ga pelješ po stopnicah," je pojasnil Merkužič.

Vajo sta organizirala Center za zaščito in reševanje Domžale ter Gasilska zveza Domžale. Foto: Bojan Puhek

Skupno gledano je nekaj pomanjkljivosti opazil le pri komunikaciji. "To bomo v kratkem času izboljšali, in sicer pri komunikaciji med posameznimi udeleženci zaščite in reševanja na eni in drugi strani. Oseb, ki so zadolžene za določene naloge pri zaščiti in reševanju danes, ni bilo na lokaciji – so službeno ali bolniško odsotne. V takem primeru je treba znotraj ustanove najti osebo, ki jo nadomešča. Danes je bila vaja in smo imeli določen izziv, v realni situaciji bi bil ta izziv še večji. Dejstvo pa je, da smo vse te izzive, ki so nastali v času same vaje/intervencije, uspešno rešili," je še navedel.

Dodal je tudi, da je prednost pri teh dveh vajah bila dobro poznavanje lokacij in podjetij. "Reševalne ekipe so že dobro poznale obe podjetji – lokacijo, vse vhode, izhode, nevarnosti, ki pretijo nanje, tehnologijo ipd."

Gasilci ne evakuirajo, temveč rešujejo

Ob koncu so nas opozorili še na eno pomembno informacijo. Čeprav so tokratno evakuacijsko vajo izvedle gasilske službe, ta sicer ni v njihovi pristojnosti, temveč v pristojnosti ustanov, npr. podjetij, šol in domov. "Ko se nekaj zgodi, so v teh objektih osebe, ki so zadolžene za gašenje začetnih požarov in usposobljene, da osebe na varen način spravijo ven iz stavbe. Ko pride gasilska služba, pa ne govorimo več o evakuaciji, ampak reševanju. Tiste, ki se jim ni uspelo evakuirati, moramo mi rešiti," pojasni poveljnik CZR Domžale Merkužič.

Prav zato so v vseh objektih enkrat letno dolžni izvesti vajo evakuacije. Da bodo na morebitne nesreče bolje pripravljeni, za pomoč pri izvedbi vaje prosijo gasilske službe. "Seznanimo jih z osnovami gorenja, gašenja in načinom evakuacije. S tem, ko jih naučimo, kako se odzvati, imamo mi posledično manj dela, ko pridemo na izreden dogodek, in situacija se lahko izteče veliko bolj pozitivno, kot bi se, če tega ne bi znali in vedeli," še pojasni.

S tem, ko civilna zaščita z ustanovami izvede vajo, je tudi sama bolje pripravljena na morebiten resničen izredni dogodek. "Spoznamo objekt, vemo, kje so vhodi, kje bomo postavili avtomobile, vemo točno, s kom bomo sodelovali. Malo se že spoznamo in potem je v resnični intervenciji lažje sodelovati," je sklenil naš sogovornik.

Kot so navedli na občini in zvezi, pa je glavni namen zaščitno-reševalnih vaj zagotavljanje pripravljenosti in primerne usposobljenosti sistema zaščite in reševanja občine Domžale za primere naravnih in drugih nesreč ter preverjanje sistema obveščanja in aktiviranja enot sistema.

Na vaji so sodelovali izvajalci javne gasilske službe, Občinski štab Civilne zaščite, enote prve pomoči, Rod skalnih taborov Domžale ter druge organizacije in posamezniki, določeni v načrtu za izvedbo vaje, ki so vključeni v zaščitno-reševalni sistem Občine Domžale.