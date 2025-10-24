Iz gorečega stanovanja rešili žensko, iz bloka evakuirali 27 stanovalcev

Sinoči je zagorelo v tretjem nadstropju stanovanjskega bloka v Mariboru, v katerem je bila v stanovanju ženska. Rešili so jo gasilci, reševalci pa nato odpeljali v bolnišnico. Zaradi požara so iz osemnadstropnega bloka evakuirali 27 ljudi, poroča Večer.

Zagorelo je na Knafelčevi ulici v Mariboru, gasilci so na kraj požara prispeli okoli 22. ure.

Tam so jim reševalci povedali, da je v stanovanju, kjer gori, ena oseba. "Nemudoma smo začeli reševati to gospo, istočasno položili cevovod in pogasili stanovanje. Gospo so reševalci odpeljali v bolnišnico," je za Večer sinoči povedal vodja intervencije Matej Kraner.

Zaradi dima, ki se je širil v zgornja nadstropja, so evakuirali 27 stanovalcev, preostalim pa naročili, naj ostanejo v stanovanjih, saj so bila bolj čista kot zadimljeni hodniki, je še pojasnil Kraner.

V intervenciji so sodelovali gasilci Gasilske brigade Maribor ter prostovoljni gasilci PGD Radvanje, Razvanje in Studenci.