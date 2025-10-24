Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Petek,
24. 10. 2025,
6.54

Osveženo pred

1 ura, 22 minut

ogenj blok gasilci požar Maribor

Petek, 24. 10. 2025, 6.54

1 ura, 22 minut

Iz gorečega stanovanja rešili žensko, iz bloka evakuirali 27 stanovalcev

Avtor:
Na. R.

Gasilci, gasilska vozila | Dobro se je izteklo, o vzroku požara pa informacij še ni. | Foto STA

Dobro se je izteklo, o vzroku požara pa informacij še ni.

Foto: STA

Sinoči je zagorelo v tretjem nadstropju stanovanjskega bloka v Mariboru, v katerem je bila v stanovanju ženska. Rešili so jo gasilci, reševalci pa nato odpeljali v bolnišnico. Zaradi požara so iz osemnadstropnega bloka evakuirali 27 ljudi, poroča Večer.

Zagorelo je na Knafelčevi ulici v Mariboru, gasilci so na kraj požara prispeli okoli 22. ure. 

Tam so jim reševalci povedali, da je v stanovanju, kjer gori, ena oseba. "Nemudoma smo začeli reševati to gospo, istočasno položili cevovod in pogasili stanovanje. Gospo so reševalci odpeljali v bolnišnico," je za Večer sinoči povedal vodja intervencije Matej Kraner.

Zaradi dima, ki se je širil v zgornja nadstropja, so evakuirali 27 stanovalcev, preostalim pa naročili, naj ostanejo v stanovanjih, saj so bila bolj čista kot zadimljeni hodniki, je še pojasnil Kraner.

V intervenciji so sodelovali gasilci Gasilske brigade Maribor ter prostovoljni gasilci PGD Radvanje, Razvanje in Studenci. 

ogenj blok gasilci požar Maribor
