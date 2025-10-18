Zagorel ljubljanski mestni avtobus

Na Litostrojski cesti v Ljubljani je v petek okoli 17. ure prišlo do požara na enem od avtobusov mestnega prometa. V avtobusu je bil le voznik, ki v dogodku ni bil poškodovan, potnikov na avtobusu ni bilo. Vzrok požara še ni znan, poteka kriminalistična preiskava, so danes povedali na Policijski upravi Ljubljana.