Avtorji:
K. M., STA

Sobota,
18. 10. 2025,
16.29

43 minut

požar LPP

Sobota, 18. 10. 2025, 16.29

43 minut

Zagorel ljubljanski mestni avtobus

K. M., STA

LPP novi avtobusi | V avtobusu je bil le voznik. | Foto Ljubljanski potniški promet

V avtobusu je bil le voznik.

Foto: Ljubljanski potniški promet

Na Litostrojski cesti v Ljubljani je v petek okoli 17. ure prišlo do požara na enem od avtobusov mestnega prometa. V avtobusu je bil le voznik, ki v dogodku ni bil poškodovan, potnikov na avtobusu ni bilo. Vzrok požara še ni znan, poteka kriminalistična preiskava, so danes povedali na Policijski upravi Ljubljana.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo, so še sporočili.

