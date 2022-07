Slovenija je v zadnjih dneh znova pokazala, da zna v težkih trenutkih stopiti skupaj. S svojo hrabro pomočjo in pogumom so si največ hvaležnosti in zaslug prislužili tako poklicni kot prostovoljni gasilci, ki so na Kras nesebično prišli na pomoč iz vseh krajev po Sloveniji. Med njimi je bil tudi Klemen Šen, ki je pred dobrim mesecem postal član ACH Volleyja. 20-letni odbojkar, ki velja za enega najbolj nadarjenih v Sloveniji, je v četrtek kot član PGD Dolnji Logatec pomagal na Krasu, le dan zatem pa je v paru z Nejcem Zemljakom osvojil naslov slovenskega prvaka.

Svoje navdušenje nad pomočjo 20-letnika so izrazili tudi pri njegovem novem klubu ACH Volleyju. "Življenje piše čudovite zgodbe. Klemen, kapo dol," so svoje navdušenje izrazili pri slovenskih prvakih.

Čeprav je ACH Volley Ljubljana njegov prvi klub v najmočnejši slovenski ligi, je že večkrat – tako pri mlajših reprezentančnih selekcijah kakor tudi na klubski ravni v 1. B državni ligi – dokazal, da je kos izzivom, ki so pred njim.

Preberite še: