Mlade Slovenke EP končale na osmem mestu

EP v odbojki do 17 let

Slovenska ženska reprezentanca do 17 let je EP na Češkem zaključila na 8. mestu. Foto: CEV

Slovenska ženska reprezentanca do 17 let je evropsko prvenstvo (EP) na Češkem zaključila na 8. mestu. Varovanke Borisa Klokočovnika so morale na zadnji tekmi prvenstva v Prostejovu in Hradec Kralovem priznati premoč Nizozemkam, ki so bile boljše z 0:3 (12, 22, 20), so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije.

Mlade slovenske odbojkarice so na EP, ki sta ga gostila Prostejov in Hradec Kralove, nastopile v konkurenci 12 najuspešnejših evropskih reprezentanc in osvojile osmo mesto, tekmovanje na Češkem pa so začele v skupini II, v kateri so se merile s Poljsko, Madžarsko, Turčijo, Italijo in Finsko.

Uvodni obračun EuroVolleyja, na katerega so se Slovenke uvrstile z zmago na letošnjem srednjeevropskem prvenstvu v Zadru, so varovanke Borisa Klokočovnika začele s porazom z 2:3 (18, −27, 19, −26, 11) proti Poljski, nadaljevale pa z zmagama s 3:1 (18, −22, 23, 15) nad Madžarsko in s 3:0 (16, 22, 20) nad favorizirano Turčijo. Po dnevu premora so se mlade Slovenke srečale z Italijankami in izgubile z 1:3 (20, 22, −13, 22), za konec skupinskega dela pa so se naša dekleta veselila zmage s 3:0 (18, 18, 23) nad Finsko.

Tri zmage in dva poraza so Slovenke popeljali v boj za končno peto mesto, vendar naše odbojkarice v drugem delu tekmovanja na pomembni tekmi, na kateri je zmaga prinašala tudi nastop na SP, niso bile kos Bolgariji, ki je slavila s 3:0 (19, 17, 20). Za konec so priznale premoč še Nizozemski, ki je bila uspešnejša z 0:3 (12, 22, 20), Slovenke pa so prvenstvo tako zaključile na 8. mestu.