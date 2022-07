V Kranju okronali najboljše odbojkarje in odbojkarice na mivki

Sinoči se je v Kranju končalo državno prvenstvo v odbojki na mivki, ki je potekalo po novem sistemu dvojnega izločanja. Za naslov državnih prvakinj in prvakov se je v glavnem delu potegovalo po 12 ženskih in moških ekip, zmagali pa sta dvojici Maja Marolt in Živa Javornik ter Nejc Zemljak in Klemen Šen.

Letos je državno prvenstvo po 15 letih znova potekalo po sistemu dvojnega izločanja in ne po sistemu z uvodnim skupinskim delom, kot je bila to navada v preteklih letih. Prav tako je bil tokrat turnir razširjen na tri tekmovalne dni, saj so se odbojkarji na mivki v Kranju merili vse od četrtka.

Že vnaprej je bilo znano, da bosta naslova osvojili novi dvojici, saj sta branilki naslova Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin zaradi sočasnega turnirja FIVB v Maroku prvenstvo v Kranju izpustili, Črt Bošnjak in Danijel Pokeršnik pa sta branila naslov vsak z novim partnerjem.

Bošnjak se je med nastopanjem v ligi narodov za sodelovanje dogovoril z dvoranskim reprezentančnim kolegom Alanom Košenino. Kljub dobremu začetku sta tekmovanje končala v finalu repasaža na tekmi proti domačinoma Juretu Glamočaninu in Žaku Lukšiču.

Danijel Pokeršnik je bil nekoliko bolj uspešen v paru z nekdanjim soigralcem Tadejem Boženkom, vendar mu ni uspelo doseči rekordnega devetega naslova državnega prvaka. V polfinalu sta morala Korošca priznati premoč novima prvakoma Nejcu Zemljaku in Klemnu Šenu.

"V veliki meri zadovoljna s tem, kar sta prikazala"

"Igrala sva dobro. V nekem trenutku sva prišla v položaj, ko sva se zavedala, da je živčnost odveč. Za Klemna je to prvi, zame tretji naslov državnega prvaka, in vesela sva, da sva to doživela skupaj. Res je, da je zmagati vedno lepo, ampak na koncu to ni vse. Sama sva se poskušala osredotočiti na igro in sva v veliki meri zadovoljna s tem, kar sva prikazala," sta po zmagi dejala Zemljak in Šen, ki sta v finalu premagala dvojico Rok Bračko - Jan Pokeršnik.

Zmagovalki skupaj šele en mesec

V ženski konkurenci sta do zlate medalje po nekoliko težji poti, prek repasaža, prišli tretji nosilki Maja Marolt in Živa Javornik, ki sta pred tem osvojili tudi turnir v Mežici. V finalu sta z 2:1 premagali nekoliko bolj izkušeni Nino Lovšin in Asjo Šen.

"Misliva, da še ne dojemava povsem, da sva kar zmagali, ampak še vseeno je občutek fantastičen. Glede na to, da skupaj igrava šele en mesec, je zmaga na državnem prvenstvu za naju zelo velik dosežek," sta dejali novi državni prvakinji.

Pri ženskah sta bili na tekmi za tretje mesto uspešni Tija Šketa Rozman in Anja Puckmeister, pri moških pa Danijel Pokeršnik in Tadej Boženk.