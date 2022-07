Lovšinova in Kotnikova v Maroku deveti

Slovenski odbojkarici sta turnir serije Pro Tour Challenge, druge najmočnejše kakovostne serije pod okriljem Mednarodne odbojkarske zveze (FIVB), začeli v kvalifikacijah in bili v prvem krogu prosti, nato pa sta se pomerili z nemško navezo Scheider/Schuerholz ter se veselili zmage z 21:13 in 21:13.

Ta jima je prinesla uvrstitev na glavni del turnirja, ki sta ga Slovenki začeli z zmago z 21:14, 10:21 in 15:10 proti ameriškemu paru Quiggle/Schermerhorn. V nadaljevanju sta se Lovšinova in Kotnikova pomerili še s špansko dvojico Alvarez/Moreno in izgubili s 14:21 in 16:21, a je izkupiček zadostoval za preboj v izločilne boje in uvrstitev med najboljših šestnajst dvojic.

V napetem obračunu za uvrstitev v četrtfinale sta morali naši odbojkarici z 18:21 in 19:21 priznati premoč argentinski navezi Gallay/Pereyra, tako da sta tekmovanje zaključili na devetem mestu.

Lovšinova in Kotnikova bosta imeli novo priložnost za dokazovanje na turnirju svetovne serije Volleyball World Beach Pro Tour Futures, ki ga bomo med 28. in 31. julijem spremljali v Ljubljani.