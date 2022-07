Kdo bo zmagovalec lige narodov?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaključni turnir lige narodov, finale in tekma za 3. mesto

V finalu lige narodov se bodo zvečer pomerili Francozi in Američani.

Foto: Volleyballworld

Pozno zvečer bo v Bologni znan zmagovalec letošnje odbojkarske lige narodov. Za lovoriko se bodo ob 21. uri pomerile Francija in ZDA. Že pred tem si bosta v tekmi za 3. mesto nasproti stali gostiteljica Italija in Poljska.

Do konca letošnje lige narodov sta le še dve tekmi. V prvi se bodo za tretje mesto udarili evropski prvaki Italijani in svetovni prvaki Poljaki. Prvi so v polfinalu priznali premoč Francozom, drugi pa Američanom.

Obračun za prvo mesto med galskimi petelini, ki jih vodi nekdanji selektor Slovencev Andrea Giani, in ZDA bo ob 21. uri. Ko sta se reprezentanci srečali v predtekmovanju, se je dvoboj zavlekel v pet setov, zmagali pa so Američani.

Čez dober mesec sledi vrhunec

Dober mesec po koncu lige narodov bo vrhunec reprezentančne sezone, svetovno prvenstvo, ki ga bosta med 26. avgustom in 11. septembrom gostili Slovenija in Poljska.

Stožice bodo gostile kar štiri od šestih skupin, pa tudi tekme osmine finala in četrtfinala. Vstopnice so že na voljo. Tekme za odličja bodo na Poljskem.

Slovenci so v skupini s Kamerunom, Francijo in Nemčijo.