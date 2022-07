Američani ugnali svetovne prvake, evropski prvaki proti olimpijskim

Ameriški odbojkarji so prvi finalisti lige narodov. V polfinalu zaključnega turnirja v Bologni so s 3:0 (22, 23, 13) premagali svetovne prvake, Poljake. Njihovi tekmeci bodo zmagovalci dvoboja med evropskimi prvaki Italijani in olimpijskimi zmagovalci Francozi.

Prvi polfinalni dvoboj je bil v prvih dveh nizih izenačen, oba pa so dobili Američani. V tretjem pa so povsem popustili in osvojili vsega 13 točk. Predvsem tretji niz je poskrbel, da so bili Američani statistično boljši v vseh elementih.

Poljaki predvsem niso našli protiorožja za servise Američanov, pri katerih je blestel Torey Defalco, ki je dosegel kar šest asov, s 13 točkami pa je bil tudi najučinkovitejši igralec tekme. Pri Poljakih jih je Bartosz Kurek dosegel 11.

Medtem ko je v ženski konkurenci zmagovalka letošnje izvedbe lige narodov že znana, to je Italija, bo zmagovalec v moški znan v nedeljo.

V večernem polfinalu bomo spremljali dvoboj Italije in Francije. Foto: Volleyballworld

Čez dober mesec sledi vrhunec

Dober mesec po koncu lige narodov sledi vrhunec reprezentančne sezone, svetovno prvenstvo, ki ga bosta med 26. avgustom in 11. septembrom gostili Slovenija in Poljska.

Stožice bodo gostile kar štiri od šestih skupin, pa tudi tekme osmine finala in četrtfinala. Vstopnice so že na voljo. Tekme za odličja bodo na Poljskem.

Slovenci so v skupini s Kamerunom, Francijo in Nemčijo.