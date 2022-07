Znani vsi polfinalisti lige narodov

Danes sta se ZDA in Italiji v polfinalu lige narodov v Bologni pridružila še Francija in Poljska. Francozi so v četrtfinalu s 3:0 (24, 16, 20) premagali Japonsko, v polfinalu pa se bodo pomerili s Poljsko, ki je po petih nizih izločila Iran. Že v sredo so gostitelji s 3:1 (-21, 22, 13, 22) ugnali Nizozemsko, Američani pa so bili pred tem prav tako s 3:1 (-20, 23, 22, 17) boljši od Brazilije.

Nihče ni pričakoval, da lahko imajo Italijani, aktualni evropski prvaki, v domači dvorani težave z Nizozemci, ki so se kot zadnja reprezentanca uvrstili na zaključni turnir. A zgodilo se je ravno to. Tekmo so slabo začeli, izgubili prvi niz, se mučili tudi v drugem, nato pa vendarle resno vzeli opozorilo, ujeli ritem in zmagali. Od tekmecev so bili boljši predvsem v bloku, s katerim so se reševali po številnih lastnih napakah. S 16 točkami se je v domači vrsti izkazal Romano Yuri, ki je dosegel tudi štiri ase, v bloku je bil najvidnejši Roberto Russo. Pri tulipanih je Bennie Tuinstra dosegel 20 točk, tudi on štiri z začetnimi udarci.

Tudi Američani so proti Brazilcem izgubili prvi niz, nato pa so predvsem po zaslugi dobre obrambe dobili naslednja dva, v katerem sta bila tekmeca izenačena. S tem so si priigrali psihološko prednost in jo v četrtem tudi izkoristili. Najučinkovitejši v ameriški vrsti je bil Torey Defalco, dosegel je 17 točk, še eno več je pri Brazilcih dosegel Yoandy Leal.

Američani so s 3:1 premagali lanske zmagovalce lige narodov Brazilce. Foto: FIVB

Francozi z nekaj težavami le v prvem nizu

Francozi so imeli nekaj težav le v prvem nizu, ki so ga dobili šele v podaljšani končnici, v preostalih dveh nizih pa so bili precej boljši tekmec. Izkazali so se tako v obrambi kot v napadu, statistično so bili Japonci boljši le v številu asov. Pri zmagovalcih je bil z 19 točkami najučinkovitejši Jean Patry, Japonci pa posebno razpoloženega igralca niso imeli, delo pri nabiranju točk so si razdelili.

V petek bosta na sporedu polfinalna obračuna in v soboto tekmi za tretje mesto in finale.

Slovenci se na zaključni turnir najboljši osmih ekip niso uvrstili, v predtekmovanju so zasedli deseto mesto.