Slovenci so nastope v letošnji ligi narodov končali prej, kot so si želeli, na desetem mestu brez zaključnega turnirja.

Slovenska odbojkarska reprezentanca je letošnjo izvedbo Lige narodov s petimi zmagami in sedmimi porazi končala na desetem mestu, kar je bilo premalo za uresničitev cilja, nastop na zaključnem turnirju osmerice v Bologni. "Naš cilj je bil kljub vsem menjavam v ekipi, boleznim in poškodbam uvrstitev na zaključni turnir, ampak z vidika priprave na svetovno prvenstvo je to morda še bolje," je po zadnji tekmi v Gdansku razmišljal podajalec Gregor Ropret.

Slovenski odbojkarji so si pred začetkom svojega drugega nastopa v ligi narodov zadali cilj, da bi med 20. in 24. julijem v Bologni igrali med osmerico na zaključnem turnirju. Lani so tekmovanje v povsem drugačnih razmerah – potekalo je v mehurčku, Slovenci pa so bili vseskozi v najmočnejši zasedbi – končali na četrtem mestu, letos na desetem.

Novi selektor Mark Lebedew je v začetku reprezentančnih priprav ponudil priložnost za dokazovanje mlajšim, nekateri najbolj izkušeni so dobili več prostih dni pred začetkom dolgega poletja, nekateri so se in se še vedno spopadajo s poškodbami, delo pa je otežil še covid-19. Mešanica različnih dejavnikov in odločitev je pripeljala do tega, da so Slovenci v na papirju najmočnejši zasedbi nastopili šele na zadnjem turnirju v Gdansku. Zavedali so se, da bodo potrebovali vsaj tri zmage, ob katerih bi jim morali za preboj na zaključni turnir iti na roke še rezultati nekaterih drugih tekem.

"To, da se nismo uvrstili v finale, nam prinaša deset dodatnih dni treningov, ki jih moramo izkoristiti in se v miru poglobiti v stvari, ki jih moramo narediti;" pravi selektor Mark Lebedew. Foto: Volleyballworld

"Videli, kaj nam prinašata stabilen servis in sprejem"

Po odlični predstavi proti Srbiji in zmagi proti Bolgariji se je zataknilo. Mlada iranska zasedba, ki je že julija v izjemni formi, je otežila slovenske možnosti za nastop v Bologni. Kljub porazu so bili Slovenci pred tekmo s favorizirano Poljsko še vedno v igri za osmerico. A v tej bi končali le ob zmagi s 3:0 ali 3:1, kar pa jim v polni Ergo Areni ni uspelo. V dveh setih so dokazali, da lahko igrajo tudi s svetovnimi prvaki in sogostitelji letošnjega svetovnega prvenstva, hkrati pa, da jih čaka še veliko uigravanja v udarni zasedbi. Težko je na tako zahtevni tekmi loviti zadnji vlak, vstopnica je bila izgubljena že prej ...

"Po petkovi tekmi z Iranom smo še imeli nekaj možnosti, da bi se uvrstili na zaključni turnir. Želeli smo si zmagati. V prvem nizu nam je bilo zares težko. Poljaki so zares pritiskali s servisi in bili dobri v bloku. Potrebovali smo kar nekaj časa, da smo ujeli ritem. V drugem in tretjem nizu smo igrali bolje, a še vedno ne na zelo visoki ravni. Smo pa videli, kaj nam prinašata stabilen servis in sprejem in kako se borimo za vsako točko. Tudi v četrtem nizu, ko smo že precej izgubljali, smo se borili vse do konca in takšen zaključek lige narodov je dober," je po porazu proti Srbiji in koncu nastopov v ligi narodov dejal 55-letni Lebedew.

"Proti Srbiji in Argentini so se kazali obrisi naše igre"

"Liga narodov je, ne glede na format, vselej težko tekmovanje in to smo letos lahko videli. Urnik je bil zelo zgoščen, ni bilo priložnosti za trening, da bi našli svoj ritem. Tudi igralci so počasi prihajali v formo in brez treningov je bilo težko dosegati našo najvišjo raven. Na posameznih tekmah, na primer proti Srbiji in Argentini, so se že kazali obrisi naše igre. Imeli smo nekaj dobrih trenutkov, ko smo videli, kaj moramo narediti. To, da se nismo uvrstili v finale, nam prinaša deset dodatnih dni treningov, ki jih moramo izkoristiti in se v miru poglobiti v stvari, ki jih moramo narediti," meni Avstralec na slovenski klopi.

Čez dober teden se začnejo priprave na vrhunec sezone

Slovence, ki so na svetovni lestvici, v prihodnje pomembni tudi v luči olimpijskih iger v Parizu, izgubili tri mesta in so zdaj deseti, čaka nekaj dni premora, čez dober teden pa bodo že začeli priprave na vrhunec reprezentančne sezone, svetovno prvenstvo.

Tega bosta po odvzemu prvenstva Rusiji skupaj gostili Slovenija in Poljska (26. avgust–11. september). Stožice bodo prizorišče tekem kar štirih od šestih skupin, gostile pa bodo tudi obračune osmine finala in četrtfinala, medtem ko bodo dvoboji za odličja na terenu svetovnih prvakov.

Alen Pajenk po koncu lige narodov:

"Naš cilj je bil kljub vsem menjavam v ekipi, boleznim in poškodbam uvrstitev na zaključni turnir, ampak z vidika priprave na svetovno prvenstvo je to morda še bolje. Čaka nas teden dni odmora, nato pa bo že čas, da se začnemo zares dobro pripravljati na domače svetovno prvenstvo, ki ga že vsi komaj čakamo," pred nadaljevanjem priprav pravi Gregor Ropret, Alen Pajenk pa dodaja: "Kljub vsem boleznim in poškodbam mislim, da smo ta turnir (v Gdansku, op. p.) odigrali dokaj dobro. Še vedno se lovimo, ker nekateri igralci niso bili z nami od začetka. Zdaj nas čaka malo počitka, potem pa priprave za domače svetovno prvenstvo."

Slovenci bodo skupinski del prvenstva začeli proti Kamerunu, nadaljevali proti olimpijskim prvakom Francozom, končali pa proti Nemcem.