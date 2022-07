Slovenska odbojkarska reprezentanca je na zadnji tekmi turnirja lige narodov v Gdansku z 1:3 izgubila s favorizirano Poljsko in tekmovanje s petimi zmagami in sedmimi porazi končala na desetem mestu, brez uvrstitve na zaključni turnir, ki so si jo v slovenskem taboru zadali za cilj. Slovenci bi morali za preboj med osmerico Poljake premagati s 3:0 ali 3:1, a ker jim ni uspelo, je zadnja vstopnica za nastop na turnirju v Bologni (20.-24. julij) pripadla Nizozemski. Slovenske odbojkarje zdaj čaka nekaj prostih dni, nato pa bodo nadaljevali priprave na vrhunec sezone, svetovno prvenstvo, ki ga bosta skupaj gostili prav Slovenija in Poljska (26. avgust-11. september).

Poročilo s tekme:

Slovenski odbojkarji so na zadnji tekmi tretjega turnirja Lige narodov, v kateri so lani zasedli četrto mesto, v letošnji pa se jim ni izšlo po željah, v polni Ergo areni izgubili z gostitelji. Četa selektorja Marka Lebedewa, ki je šele v Gdansku lahko prvič računal na najmočnejšo zasedbo (pridružil se jim je Klemen Čebulj), preglavice pa so ji med turnirji povzročale poškodbe in pozitivni testi na novi koronavirus izkušenih členov, ni izpolnila cilja - preboj na zaključni turnir osmerice, ki bo čez deset dni v Bologni.

Slovenski odbojkarji so za konec letošnje lige narodov z 1:3 priznali premoč Poljakom, ki so imeli v domačem Gdansku bučno podporo. Končali so na desetem mestu, brez uvrstitve na zaključni turnir v Bologni. Foto: Volleyballworld

S petimi zmagami in sedmimi porazi je končala na desetem mestu. Slovenci bi morali za nastop na zaključnem turnirju favorizirane Poljake premagati s 3:0 ali 3:1, kar jim ni uspelo, tako da je zadnja vstopnica za Bologno pripadla Nizozemcem. Med osmerico so končale še Italija, Poljska, ZDA, Francija, Japonska, Brazilija in Iran.

Tonček Štern se je izkazal z 20 točkami. Foto: Volleyballworld Avstralec na slovenski klopi Lebedew je začel z najmočnejšo postavo Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Tonček Štern, Jan Kozamernik, Alen Pajenk, Dejan Vinčić in Jani Kovačič. Poljaki so takoj zagospodarili na igrišču, po nekaj minutah so vodili za +6 (9:3) in Lebedewa prisilili v time-out. Še naprej so ohranjali lepo prednost, Lebedew je v igro sredi niza poslal Roka Možiča in Gregorja Ropreta. A rdeče-bela armada je le še višala vodstvo. Prvi niz so Poljaki dobili s 25:14.

V drugem nizu se je zgodba povsem obrnila. Slovenci so začeli odlično, sploh prvič na tekmi povedli, vmes ostali brez Vinčića, ki ga je do konca srečanja zamenjal Ropret, ušli na +4 (11:7) in ob tehničnem odmoru vodili z 12:10. V slovenski vrsti, ki je še naprej držala vodstvo, je blestel Tonček Štern. Slovenci so vodili večino niza, a pri 23:22 so do prvega vodstva v tem nizu prišli Poljaki, si nato priigrali zaključno žogo, jo po bloku Aleksandra Sliwke izkoristili, povedli z 2:0 v nizih in pokopali slovenske upe na zaključni turnir.

Poljaki so tretji niz odprli z vodstvom, Slovenci pa so v nadaljevanju znova dokazali, da lahko igrajo z gostitelji. Potem ko so izničili vodstvo tekmeca (10:9), ta ni več vodil. Slovenci so niz dobili s 25:23 in ostali v igri za zmago. V četrtem nizu so domačini narekovali ritem, ga dobili s 25:17 in vknjižili deseto zmago. Zaradi izgubljenega niza so končali na drugem mestu.

Pri zmagovalcih, ki so imeli bučno podporo, je največ točk, kar 23, dosegel Bartosz Kurek, pri Slovencih pa 20 Tonček Štern.

Poljaki so končali na drugem mestu, pred njimi je z istim številom zmag in točk, a boljšim razmerjem v nizih Italija. Foto: Volleyballworld

Začeli v krču, v dveh setih pa nato dokazali, da lahko igrajo s Poljaki

"Začeli smo bolj površno, nato pa se nekako zbrali, začeli drugi set precej boljše, napadali s tistimi našimi servisi, ki so naš zaščitni znak. Naslednja seta smo dokaj dobro odigrali, vzeli tretji set, potem pa znova nekako padli v igri, tako da 3:1 za Poljake, ki so bili močnejši," je po porazu dejal Pajenk, Ropret pa dodal: "Prvi set smo igrali preveč nervozno, nekako v krču, Poljaki pa zelo poletno pred svojimi navijači. Ampak že v naslednjih dveh setih je bila zgodba precej drugačna, dokazali smo, da lahko igramo z njimi, da nam sicer manjka še kar nekaj do tiste optimalne forme, ampak iz te tekme lahko odnesemo vsaj ta dva seta, ki sta bila na precej visoki ravni.

Bologna v pričakovanju osmerice, vrhunec SP konec avgusta v Sloveniji

Poljska, Italija, ZDA, Francija, Japonska, Brazilija, Iran in Nizozemska je osmerica, ki bo med 20. in 24. julijem igrala na zaključnem turnirju v Bologni. Na lanskem, ki je potekal v mehurčku v Riminiju, so zmagali Brazilci.

Pari četrtfinala zaključnega turnirja (Bologna, 20.-24. julij) Italija – Nizozemska

Poljska – Iran

ZDA – Brazilija

Francija - Japonska

Slovenci bodo zdaj dobili nekaj prostih dni, nato pa jih čakajo priprave na vrhunec sezone svetovno prvenstvo, ki ga bosta med 26. avgustom in 11. septembrom gostili Slovenija in Poljska.

Vrhunec reprezentančne sezone se bo začel 26. avgusta, ko bo svetovno prvenstvo s kar štirimi skupinami potekalo v Stožicah. Foto: Grega Valančič/Sportida

Stožice bodo gostile kar štiri od šestih skupin, pa tudi tekme osmine finala in četrtfinala. Tekme za odličja bodo na Poljskem.

Slovenci so v skupini s Kamerunom, Francijo in Nemčijo.