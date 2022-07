Italijanske odbojkarice zmagovalke lige narodov

Italijanska ženska odbojkarska reprezentanca je osvojila zaključni turnir lige narodov v turški Ankari. V finalu so Italijanke s 3:0 (23, 22, 22) premagale Brazilke in se tako razveselile prvega naslova v tem tekmovanju.

Pred tem je bila danes odigrana tudi tekma za tretje mesto. Na tej so zmagale srbske odbojkarice, ki so s 3:0 (25, 17, 24) premagale gostiteljice.

Za zmago Italijank je bila najbolj zaslužna Paola Egonu, ki je zbrala 21 točk, 11 pa jih je dodala Caterina Bosetti. Pri Brazilkah sta bili najbolj uspešni Kisy Nascimento (14) in Gabriela Guimaraes (11).

V četrti izvedbi ženske lige narodov so Italijanke osvojile svoj prvi naslov in so tako edina reprezentanca poleg Združenih držav Amerike, ki so osvojile preostale tri, da je jim je to uspelo.

