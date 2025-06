Bolezen oklestila slovensko reprezentanco

Slovenska odbojkarska reprezentanca je v Ljubljani opravila še zadnji trening in krenila na pot v Burgas, kjer bo od srede dalje igrala drugi turnir elitne lige narodov. V Bolgarijo je zaradi bolezni odpotovala nekoliko spremenjena zasedba odbojkarjev, ki bo na voljo slovenskemu selektorju Fabiu Soliju, so sporočili z OZS.

Po prvem tednu turnirja lige narodov, ki so ga Slovenci odigrali v Riu de Janeiru, se zdaj selijo v Bolgarijo, kjer se bodo v Burgasu pomerili s Turčijo, Bolgarijo, Francijo in Japonsko. Selektor Fabio Soli je zaradi bolezni na turnir popeljal ekipo brez dveh izkušenih dolgoletnih reprezentantov. Drugi turnir lige narodov bosta izpustila izkušeni kapetan slovenske reprezentance Tine Urnaut in sprejemalec Žiga Štern. Petinštiridesetletni italijanski strateg bo na turnir tako popeljal 15 igralcev, med njimi podajalce Vinčića, Najdiča in Planinšiča, prosta igralca Kovačiča in Okrogliča, srednje blokerje Kozamernika, Štalekarja, Janžo Janeza in Jošta Kržiča, korektorja Tončka Šterna in Mujanovića ter sprejemalce Možiča, Marovta, Bračka ter Klemna Šena, ki se je ponovno priključil reprezentanci, so sporočili z OZS.

Selektor Fabio Soli je pred odhodom dejal, da za ekipo ni bil najlažji teden: "Veliko igralcev ni bilo v popolni fizični pripravljenosti." V slovenskem taboru so se zato odločili, da doma pustijo dva napadalca. Kljub težavam pa selektor v Bolgariji pričakuje zanimiv in zahteven teden. "V takšnem položaju moramo izkoristiti priložnost za napredek," poudarja Soli in dodaja, da si želi, da bi se ekipa borila tudi v težkih trenutkih tekem. Italijanski strateg dodaja: "Predvsem najmlajši lahko v takšnih tekmah proti pomembnim igralcem in ekipam veliko pridobijo in napredujejo."

Selektor Fabio Soli Foto: VolleyballWorld

Slovenci bodo na tekmovalni parket prvič stopili v sredo, 25. junija, ko se bodo ob 15. uri po slovenskem času pomerili s Turki. Z njimi so med pripravami odigrali dve tekmi in bili polovično uspešni, v sklopu lige narodov pa so se nazadnje zoperstavili lani na Japonskem in jih ugnali s 3:0. V nadaljevanju jih v petek čaka obračun proti domačinom Bolgarom, s katerimi so se naši odbojkarji tako kot s Turki nazadnje srečali na lanskoletnem turnirju lige narodov na Japonskem in jih prav tako premagali s 3:0. Tekma proti domači reprezentanci bo na sporedu ob 18.30.

Sledita še obračuna proti aktualnim olimpijskim prvakom Francozom, proti katerim so se Slovenci nazadnje borili ravno v Parizu in slavili po napetem obračunu s končnim rezultatom 3:2. Z Japonci pa so se nazadnje srečali v zadnjem polfinalu lige narodov v Lodžu, kjer so s 3:0 slavili Japonci. Tekmo s Francijo bodo naši odbojkarji odigrali v soboto, 28. junija, ob 14.30, medtem ko bodo bitko z Japonci bili dan kasneje ob 11. uri.

