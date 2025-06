Višja poraba goriva in s tem tudi višji izpusti CO2 so lahko ena izmed omejitev obstoječega land cruiserja in prehod na blago hibridni pogon v Evropi, kjer mora tudi Toyota aktivno nižati svoj celostni izpust CO2, ni presenetljiv. Pri Toyoti so se odločili za blago hibridni in ne polnohibridni pogon, kakršne poznamo v večini njihovih modelov. S tem niso potrebne večje prilagoditve celotnega vozila.

Masa baterije je manj kot osem kilogramov

48-voltni hibridni sistem bo dopolnil obstoječi 2,8-litrski dizelski motor. Elektromotor bo nudil do največ dodatnih 12 kilovatov moči in 65 Nm navora in bo pomagal pri pospeševanjih in delovanju sistema start-stop v mestih. Pri Toyoti obljubljajo enake terenske zmogljivosti, med njimi tudi možnost bredenja skozi 70 centimetrov globoko vodo.

Kapaciteta baterije je 1,7 kilovatnih ur, njena masa pa 7,6 kilograma.

Pri Toyoti so še potrdili, da bodo s takim pogonom opremili vse evropske land cruiserje. Prvi blagi hibridi bodo na ceste zapeljali proti koncu leta.