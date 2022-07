Strela v Kobaridu ponoči zanetila požar

Vončina je povedal še, da je gorelo na približno od hektar in pol do dveh hektarov velikem območju, kjer rastejo le trava, nekaj podrasti in posamezna drevesa.

Vončina je povedal še, da je gorelo na približno od hektar in pol do dveh hektarov velikem območju, kjer rastejo le trava, nekaj podrasti in posamezna drevesa.

Pri gašenju sodelujejo gasilci prostovoljnih gasilskih društev (PGD) Breginj in Kobarid. V pripravljenosti so tudi gasilci iz Bovca in Tolmina.

Na območju požara je teren neprehoden

"Na območju požara je precej skalovja, tam je popolnoma neprehoden teren. Gasilci so se odzvali takoj, ko je bil požar opažen, vendar so pričakovali, da ga bo dež pogasil," je nočno dogajanje opisal Vončina. Ker se to ni zgodilo, so v jutranjih urah zaprosili za pomoč helikopterja.

Požar je že skoraj pogašen

Helikopter, ki je prišel okrog 10. ure, zajema vodo iz Nadiže in Soče.

"Požar je že skoraj pogašen, saj je bilo posredovanje helikopterja učinkovito. V primeru vetra bi se požar lahko ponovno razplamtel," je še povedal Vončina, ki si je v spremstvu kobariškega župana Marka Matajurca ogledal dogajanje.

