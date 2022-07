Neverjetno: snemala je video, nato pa ...#video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Urad šerifa okrožja Hillsborough v ameriški zvezni državi Florida je na Facebooku objavil neverjeten video, ki ga je posnela ženska, ki je med neurjem vozila za policijskim vozilom. Strela je udarila v policijski avto in nato še v njenega. Na posnetku je najprej slišati glasen pok, nato pa je viden oblak črnega dima.

Urad šerifa okrožja Hillsborough v ameriški zvezni državi Florida je na Facebooku objavil neverjeten posnetek. Kot so zapisali, je 1. junija, okoli 16. ure, ko je zunaj divjalo neurje, strela najprej udarila v policijski avto, nato pa še v vozilo za njim.

Policistka najprej ni vedela, kaj se je zgodilo. Šele potem, ko so si ogledali video, ki ga je posnela voznica drugega avtomobila, so ugotovili, da je obe vozili zadela strela. Na srečo nihče ni bil poškodovan. Ob tem so policisti ljudi še dodatno opozorili, kako pomembno je najti zavetje v primeru nevihte s strelami.