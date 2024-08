Po Sloveniji več požarov v naravnem okolju, pri gašenju pomagala letala

Spremenljivo vremensko dogajanje z udari strel in primerni pogoji za razvoj požarov v naravi predstavljajo po navedbah uprave za zaščito in reševanje veliko nevarnost za razvoj požarov tako na območjih z razglašeno veliko požarno ogroženostjo kot drugod. Ljudi zato pozivajo k dodatni previdnosti in preventivnim ukrepom proti požarom v naravi.

V sredo popoldne in danes so v upravi za zaščito in reševanje zabeležili več požarov v naravnem okolju, med drugim tudi na težko dostopnih predelih.

Požare so zaradi nedostopnosti odkrili tudi s pomočjo letal air tractor in helikopterja slovenske policije.

Letala so v sredo zvečer in danes zjutraj gasila na območju Kočevske Reke, v popoldanskem času pa na novo odkritem požaru v okolici Krimske jame (Brezovica pri Borovnici).

Vsi požari so že pogašeni

"Vsi požari so v sodelovanju gasilcev, državne enote za gašenje iz zraka, ki deluje v okviru naše uprave, in helikopterja Slovenske vojske tudi že pogašeni," so v današnjem sporočilu za javnost zapisali na upravi.

"Glede na stanje v naravi in povečan obisk zaradi praznika in vikenda naprošamo za dodatno previdnost ter izvajanje preventivnih ukrepov za preprečitev nastanka požarov v naravi. V primeru, da zaznate požar, nemudoma pokličite na številko 112," so dodali.