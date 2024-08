To je zgoreli avtomobil, ki je povzročil veliko dramo #foto

Pred dobrim tednom se je v Južni Koreji zgodil eden najbolj odmevnih požarov v podzemnih garažah. V zadnjem desetletju (2013–2022) je bilo takih kar 1.399, le 43 odstotkov teh pa so sprožili avtomobili. Toda še nobeden od požarov ni odmeval tako kot dogodek z mercedesom EQE.

Ob spletu okoliščin so bile posledice velike, saj so gasilci požar gasili osem ur, ogenj je poškodoval več kot 140 avtomobilov, evakuirati se je morala večina prebivalcev stanovanjskega objekta.

Foto: Reuters

Kakšni bodo ukrepi korejskih oblasti?

Južna Koreja sodi med države s tehnološko napredno tehnologijo in to velja tudi za avtomobile. Korejski je tudi avtomobilski koncern Hyundai-Kia, ki proizvaja ene tehnološko najbolj naprednih električnih avtomobilov.

Dogodek je zato sprožil veliko pozornosti tudi pri korejskih oblasteh, ki so začele srečanja s predstavniki avtomobilske industrije in tudi določenih znamk. Sestanke vodi korejski podpredsednik okoljevarstvenega resorja.

Kot smo poročali že pred dnevi, bodo morda morali proizvajalci v Koreji javno objaviti dobavitelja baterij. To bo tema prav današnjih pogovorov. Hyundai je že razkril dobavitelje – to so korejski LG Energy Solution, SK On in kitajski CATL. Ali bodo te informacije lahko pomagale pri oceni tveganja, oblasti in korejski strokovnjaki za požarno varnost, še ne napovedujejo. Za zdaj namreč ni dovolj informacij, da bi baterije določenega dobavitelja predstavljale večjo nevarnost kot druge.

Medtem okoliščine začetka požara še niso znane. Med mogočimi vzroki je predhodna poškodba baterijskega dela avtomobila. EQE uporablja baterije tipa NCM, kjer je toplotni pobeg bolj verjeten kot pri baterijah tipa LFP.

Ogenj pri električnih odmeva, vendarle pa so v manjšini

Kljub požarom na električnih avtomobilih, ki odmevajo veliko bolj kot požari klasičnih avtomobilov, je varnostna statistika za zdaj še močno na strani električnih pogonov. Kot so se na korejski dogodek odzvali pri društvu DEMS, v ZDA letno po podatkih nacionalnega urada za požarno zaščito (NFPA) zabeležijo okrog 150 tisoč požarov pri klasičnih avtomobilih, kar je en požar na približno vsakih 1.800 vozil.

Pri električnih pogonih se na sto tisoč vozil požar zgodi pri 25 vozilih, kažejo (resda ne povsem popolni) podatki družbe AutoinsuranceEZ.

Po podatkih avstralske organizacije EV FireSafe so od leta 2010 do konca letošnjega junija zabeležili 511 tako imenovanih toplotnih pobegov pri električnih avtomobilih in priključnih hibridih. Število se je povečalo v letih 2022 in 2023, to pa zaradi napake pri enem izmed dobaviteljev baterijskih celic za dve večji avtomobilski znamki. Oba primera so z nadgradnjo rešili. Glavni vzrok toplotnih pobegov je prometna nesreča ali poškodba med vožnjo. Pri polovici požarov vzrok ni znan, ker vzrokov zanje večinoma niso raziskali. Pri veliki večini je pri požaru prišlo do uhajanja plamenov pod pritiskom, le pri zelo redkih primerih pa do eksplozije zaradi vžiga hlapov.

Bolj nevarni so ceneni skiroji

Baterijska prevozna sredstva pa skrivajo mnoge nevarnosti. To manj velja za avtomobile, kar je posledica razvoja tako baterij kot tudi sistemov za njihov nadzor (BMS), več težav pa je lahko pri električnih skirojih. Tam so zakonodajne regulative veliko bolj ohlapne. Varnostni standardi so nižji, baterijski sistemi pa veliko cenejši. Mnogi nimajo niti nadzornega sistema.