Podrobnosti s terena: udarila strela in ubila osem telet #foto

Včerajšnje nevihtne sisteme so spremljali številni udari strel. V vasi Pleterje v občini Kidričevo je strela udarila v hlev. V roku manj kot ene minute se je vžgala slama, ki je bila pospravljena na podstrešju. Vseh osem telet, ki so bili v hlevu, je poginilo. Zaradi poškodb hleva je nastala ogromna gospodarska škoda. Skoraj istočasno je strela zanetila še en požar. Zagorelo je v poslovnem objektu na Kozjanskem, ki je v celoti pogorel.

Gašenje požara hleva, ki ga je povzročila strela. Foto: PGD Talum Kidričevo

Požar je že skoraj pogašen, a za seboj je pustil razdejanje. Foto: PGD Talum Kidričevo Foto: PGD Pleterje Foto: PGD Pleterje Požar je že skoraj pogašen, a za seboj je pustil razdejanje. Foto: PGD Pleterje

Domačini poročajo, da so tik pred požarom videli močan blisk, skoraj istočasno pa je zelo glasno zagrmelo. Vžgalo se je okoli 600 kock sena, ki so jih nedavno na roke znosili na podstrešje sedaj že pogorelega objekta. Nekateri vaščani so začetni požar sicer poskušali pogasiti z manjšimi količinami vode, ki so jih imeli pri roki. A že po manj kot minuti se je ogenj dodobra razvil in povzročil veliko gmotno škodo. Gasilcem je uspelo požar omejiti, tako da ogenj ni prešel na bližnjo hišo, lopo in na preostali del hleva.

Odstranjujejo posledice

Iz objekta so še pozno v noč odstranjevali preostalo seno in lesene tramove. Do jutra so organizirali požarno stražo. Pri sanaciji so prizadetemu kmetu pomagali še drugi sovaščani.

Gasilci in drugi domačini so še pozno v noč iz poškodovanega objekta iznašali tleče seno. Foto: David Florjančič, Meteoinfo Slovenija Foto: David Florjančič, Meteoinfo Slovenija

Le dve minuti po začetku požara hleva zagorel še poslovni objekt na Kozjanskem

Ob 17.58 je v naselju Gubno v občini Kozje zaradi udara strele zagorel gospodarski objekt. Gasilci okoliških gasilskih društev so zavarovali kraj dogodka in pogasili požar gospodarskega objekta v približni izmeri okoli 180 kvadratnih metrov. Požar je objekt uničil v celoti.

Med včerajšnjimi neurji je bilo tudi veliko razelektritev. Vsaka pika na zemljevidu pomeni udar ene strele. Z zeleno piko je označena vas Pleterje v občini Kidričevo, kjer je strela zanetila požar in vzela življenje 8 teletom. Z modro piko je označena vas Gubno v občini Kozjansko, kjer je požar zaradi strele uničil gospodarski objekt. Foto: David Florjančič, Meteoinfo Slovenija

Močan veter podiral drevesa

Včerajšnje neurje je sicer spremljal tudi močan veter. Podrlo se je veliko dreves, zaradi česar je bil ponekod po državi oviran promet. Za nekaj časa je bila zaprta tudi cesta Ljubljana–Kočevje.

Posušeno drevo je za nekaj časa zaprlo cesto Ljubljana–Kočevje. Foto: Matija Petek