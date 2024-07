Nad Slovenijo se je razbesnelo hudo neurje: švigale so strele in klestila je toča #video

Nad Furlanijo-Julijsko krajino je zgodaj popoldne nastal velik in organiziran nevihtni sistem, ki se je premikal v smeri severovzhod-vzhod in je že dosegel Slovenijo. Nevihtni sistem spremljajo močni nalivi in sunki vetra. V zgodnjem posnetku si lahko ogledate prihod nevihte na Gorenjsko.

Nad osrednjim delom države se trenutno zadržuje nevihtna celica, ki jo spremljajo številni udari strel in močan veter. Ponekod je padala tudi toča, poroča David Florjančič iz Meteoinfo.

Spodaj si lahko ogledate udare strel, ki so jih v zadnjih dveh urah zabeležili nad Slovenijo.

Foto: Meteoinfo

Na območju severnega Jadrana je možna tudi tramontana, drugod pa lahko narastejo hudourniški vodotoki, opozarjajo na Agenciji za okolje (Arso).

⚠️ Danes popoldan, zvečer in ponoči lahko ob krajevnih nevihtah z nalivi na manjših območjih pride do zastajanja padavinskih in zalednih voda ter porasta hudourniških vodotokov. V prihodnjih urah je največja verjetnost za ta pojav v zahodni in severni Sloveniji. pic.twitter.com/MX6Seczepe — ARSO vode (@ARSO_VODE) July 12, 2024

Arso je sicer za danes izdal opozorilo zaradi velike toplotne obremenitve. Najvišje dnevne temperature se gibajo med 29 in 35 stopinjami Celzija.