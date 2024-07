Večja verjetnost za razvoj kakšne močnejše nevihtne celice bo danes sprva na jugu države. V večernih in nočnih urah pa ni izključena kakšna močnejša nevihta na severu Slovenije v bližini meje z Avstrijo. Če se bodo posamezne nevihtne celice združile, je poleg močnih nalivov in sunkov vetra mogoč tudi pojav večje toče.

Kje je možnost za nevihte največja?

Pojav posameznih neviht pričakujemo v večjem delu države. Spodnji zemljevid prikazuje, kje je njihov nastanek bolj verjeten in kje manj. Tokrat se bodo nevihtni sistemi pomikali v smeri od zahoda proti vzhodu oziroma od severozahoda proti jugovzhodu. Njihovo pomikanje bo predvidoma počasno. To pomeni, da se bodo lahko na istem območju zadrževale dlje časa.

Foto: David Florjančič / Meteoinfo Slovenija

Čez dan bo kopasta oblačnost sprva začela nastajati nad hribovitimi območji. Iz kopaste oblačnosti se bodo razvile posamezne plohe in nevihte. Večja verjetnost za razvoj močnejše nevihtne celice bo sprva na jugu države.

Zvečer neurja severno od nas, a kakšno lahko pride tudi k nam

Nevihte bodo popoldne in zvečer pogostejše severno od nas. Na območju avstrijskih Alp, Celovške kotline in Gradca se lahko razvijejo krajevna neurja. Zvečer in v noči na petek ni povsem izključen pojav kakšne močnejše nevihte tudi na severu Slovenije. To se lahko zgodi predvsem ob meji z Avstrijo na Koroškem in Štajerskem. V primeru dobre organizacije posameznih nevihtnih celic je poleg močnih nalivov in sunkov vetra mogoč tudi pojav večje toče.

Če se bodo posamezne nevihtne celice združile, je poleg močnih nalivov in sunkov vetra mogoč tudi pojav večje toče. Fotografija je nastala med enim izmed preteklih neurij na Dolenjskem. Foto: David Florjančič / Meteoinfo Slovenija

Zaradi možnosti neviht je agencija za okolje (Arso) prižgala rumeno opozorilo zaradi možnosti neviht. Predvsem sredi dneva in popoldne bo velika toplotna obremenitev. Najvišje dnevne temperature se bodo po nižinah v notranjosti države povzpele do 34 stopinj Celzija, na Goriškem do 36 stopinj. Na to so na Arsu opozorili z oranžnim vremenskim opozorilom.

Foto: David Florjančič / Meteoinfo Slovenija