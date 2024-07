Poletje prestavilo v višjo prestavo: nas čaka najdaljši vročinski val v zgodovini meritev?

Najbolj vroč dan tega tedna bo petek, ko se bo ogrelo vse do 35 stopinj Celzija. Nedelja bo nekoliko prizanesla z najvišjimi dnevnimi temperaturami, saj se bo ogrelo za nekaj stopinj manj. A že od začetka prihodnjega tedna se bo vročina spet stopnjevala, termometri pa povzpeli do 35 stopinj. Trenutni meteorološki izračuni kažejo, da bo tokratni vročinski val v nekaterih delih države trajal dlje od vseh dosedanjih vročinskih valov v zgodovini meritev. V katerih delih države lahko pričakujemo tovrsten rekord?

Poletje je z današnjim dnem prestavilo v višje obrate

V preteklih nekaj dneh so bile temperature v večjem delu države malo nad 30 stopinjami Celzija. Od danes bo še bolj vroče. Termometri bodo namerili do okoli 35 stopinj. Najnovejši meteorološki izračuni kažejo, da bo vročinski val trajal dlje, kot je sprva kazalo. Zavlekel se bo še v prihodnji teden.

Najbolj vroč dan tega tedna bo petek. Še posebej visoke temeprature pričakujemo na vzhodu države, v Beli krajini in Posavju. Tam boste morda izmerili tudi več kot 35 stopinj.

Ob koncu tedna se bodo temperature spustile za dve ali tri stopinje. V prihodnjem tednu pa se bo vročina spet stopnjevala. Spet se lahko segreje do 35 stopinj.

Zaradi možnosti poletnih popoldanskih neviht se v hribe odpravite dovolj zgodaj. Foto: David Florjančič Pri 35 stopinjah Celzija bomo imeli občutek, kot da bi jih bilo 38

Temperature sicer ne bodo rekordne, bo pa k povečani toplotni obremenitvi prispevala sopara. Prav zaradi povečane vlažnosti ozračja bomo občutili za nekaj stopinj višjo temperaturo, kot bi jo ob suhem zraku. Človeško telo se namreč ohlaja s pomočjo znojenja. Zaradi večje količine vlage v zraku znoj izhlapeva počasneje. Zato nam je bolj vroče.

Brez neviht ne bo šlo

Slovenija se bo nahajala na obrobju vroče afriške mase. Ozračje bo zato občasno nestabilno. Pojavijo se lahko nevihte. Glavnina nevihtnega dogajanja bo predvidoma ostala v Avstriji in severni Italiji. Občasno lahko kakšno zanese nad naše kraje. Večja verjetnost za to je v severni polovici države, a kakšna lahko zaide tudi v južno polovico države. Zaradi velike pregretosti ozračja lahko kakšna nevihta preraste v neurje.

Bo trenutni vročinski val trajal najdlje od vseh vročinskih valov v zgodovini meritev?

Glede na arhiv agencije za okolje je najdaljši vročinski val v Kopru trajal 29 dni (leta 2022), v Dobličah pri Črnomlju 22 dni (leta 2003), v Novem mestu 12 dni (leta 1994) in v Celju recimo deset dni (leta 2015). Glede na to, da kaže, da bo vročina vztrajala še vsaj do 20. julija, lahko pade kakšen rekord v trajanju vročinskega vala. To je mogoče predvsem na vzhodu države, v Zasavju, Beli krajini, morda pa tudi v osrednji Sloveniji in prestolnici.

Nekaj saharskega prahu

Tudi tokrat bo z vročino nad naše kraje zaneslo saharski prah. Dobra novica je, da ga bo bistveno manj kot v drugi polovici letošnjega junija, ko ga je bilo nad našimi kraji res ogromno.

Tropske noči bodo ponekod stalnica

Če se temperatura zraka tudi čez noč ne spusti pod 20 stopinj Celzija, govorimo o tropskih nočeh. Že pretekla noč je bila marsikje tropska. Prav tako bodo take noči v prihodnjih dneh marsikje po državi, predvsem v mestih, na Primorskem in po gričevjih.