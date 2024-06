Pred nami je prvi letošnji vročinski val: kakšne bodo najvišje temperature?

Zbudili smo se v najbolj sveže jutro tega tedna. A po daljšem obdobju nestanovitnega in mokrega vremena je pred nami končno daljše obdobje stabilnejšega in vedno bolj vročega vremena. Do konca tega tedna se bodo temperature približale 30 stopinjam. Prvi dnevi novega tedna bodo vedno bolj vroči in pred nami je prvi letošnji vročinski val. Termometri se bodo v četrtek, ki je zadnji dan koledarske pomladi, povzpeli tudi do 37 stopinj. Kako dolgo bo vztrajal vročinski val?

Do konca tedna bo prijetno toplo

Po precej sivih, mokrih in hladnih dneh se bo vremenska slika nad Evropo v prihodnjih dneh povsem spremenila. Nad naše kraje se bo iznad juga Evrope in severne Afrike razširilo območje visokega zračnega tlaka, ki bo poskrbelo za hiter dvig temperatur. Temperature se bodo tako že ta konec tedna lokalno dvignile do skoraj 30 stopinj Celzija. Nekoliko več oblačnosti bo ta konec tedna občasno predvsem nad zahodno in severno Slovenijo, kjer se lahko še pojavijo kratkotrajne krajevne plohe ali nevihte.

Današnji dan je prinesel izboljšanje vremena. V daljavi strunjanske soline. Foto: David Florjančič / Meteoinfo Slovenija

Naslednji teden prvi letošnji vročinski val

Že v začetku prihodnjega tedna bodo temperature to mejo marsikje presegle. Vročina se bo stopnjevala vsaj do četrtka. Na jugovzhodu Slovenije se bo takrat ogrelo vse do 36 stopinj Celzija. To je le kakšni dve stopinji nižja temperatura od rekordnih za ta del leta. Celo v višjeležečih alpskih dolinah bodo lahko termometri pokazali več kot 30 stopinj Celzija. Nebo bo večinoma jasno in skoraj brez oblaka.

V ozračju spet puščavski pesek

Vroča afriška zračna masa nam bo poleg zelo visokih temperatur prinesla tudi nekaj puščavskega peska, zato vidljivost na vrhuncu vročinskega vala v sredo in četrtek kljub prevladujočemu sončnemu vremenu ne bo najboljša.

Nebo bo večinoma jasno in skoraj brez oblaka. Foto: David Florjančič / Meteoinfo Slovenija

Konec tedna bo vročina nekoliko popustila

Konec prihodnjega tedna bo zaradi prehoda oslabljene hladne fronte temperaturno verjetno nekoliko znosnejši. A že zadnje junijske dni bi lahko spet pritisnila vročina.

Junijski vročinski valovi so bili pred 30 leti redkost, v zadnjem času pa so pogosti

Tudi lani in predlani smo se od koledarske pomladi poslovili in v poletje vstopili s podobno visokimi temperaturami. V preteklosti pa ni bilo vedno tako. Pred letom 1995 so bili vročinski valovi v izdihljajih koledarske pomladi pri nas zelo redki. V Novem mestu do omenjenega leta niso zabeležili niti enega vročinskega vala. Po letu 1995 se je situacija precej spremenila, saj je od takrat le nekaj junijev minilo brez vročinskih valov. Najvišjo uradno junijsko temperaturo smo pri nas izmerili 22. junija 2000 v Metliki, ko se je ogrelo do 37,5 stopinje Celzija.

Kaj je vročinski val?



V Sloveniji vročinski val utemeljujemo s povprečno temperaturo zraka. Ta mora vsaj tri dni zapored presegati mejno vrednost, ki je določena glede na podnebno območje. Za osrednjo in vzhodno Slovenijo je meja 24 stopinj, za Gorenjsko, Notranjsko in dvignjen svet Štajerske in Dolenjske 22 stopinj, za Primorsko pa 25 stopinj Celzija.