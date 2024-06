V sredo bo pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in ob morju tudi posameznimi nevihtami. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 14 do 19, na Primorskem okoli 23 stopinj Celzija.

Kakšno vreme se obeta konec tedna?

V četrtek bo še nestanovitno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. V petek bo po svežem in ponekod meglenem jutru čez dan večinoma sončno in spet topleje. V soboto bo večinoma sončno, več oblačnosti bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije.

Nad severnim Sredozemljem je plitvo ciklonsko območje. Od severovzhoda priteka v spodnjih plasteh ozračja k nam vlažen in nekoliko hladnejši zrak.

V sosednjih pokrajinah bo prevladovalo nestanovitno vreme z občasnimi padavinami, predvsem v bližini morja tudi nevihtami.