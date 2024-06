Oranžno opozorilo: reke so se začele razlivati, poplavljenih več cest in objektov

Dopoldan se bodo v zahodni in osrednji Sloveniji še naprej pojavljale nevihte z nalivi. Zlasti na Primorskem, Gorenjskem, Notranjskem in ponekod v osrednji Sloveniji lahko pride do hitrega porasta ter poplavljanja nekaterih hudourniških vodotokov. Močneje bodo narasle tudi reke in potoki. V zgodnjih jutranjih urah so se že začele razlivati Vipava in Drava v zgornjem toku ter posamezni manjši vodotoki v Pomurju.

Po podatkih Urada za meteorološko napoved, Agencije RS za okolje, je na postaji Godnje na Krasu v zadnje pol ure padlo 22,5 mm padavin. Krajevni nalivi se bodo predvidoma nadaljevali do sredine dneva. Ob tem je možno zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov, opozarjajo na Arsu.

Razlivajo se Vipava, Drava in vodotoki v Pomurju

Po podatkih Urada za hidrološko napoved, Agencije RS za okolje, so se v zgodnjih jutranjih urah začele razlivati Vipava in Drava v zgornjem toku ter posamezni manjši vodotoki v Pomurju.

Dopoldan bodo reke še naraščale, ob krajevnih plohah in nevihtah lahko hitro narastejo posamezni manjši vodotoki in hudourniki več delih države, ki lahko poplavijo, poplavi lahko tudi padavinska voda.

Foto: Arso

Danes bo sprva oblačno s pogostimi padavinami, predvsem na zahodu tudi nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Popoldne bo dež oslabel in marsikje prehodno ponehal. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem okoli 24 stopinj Celzija.

Jutri bo pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo pogostejše zjutraj in dopoldne. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 14 do 19, na Primorskem okoli 23 stopinj Celzija.

V četrtek bo še nestanovitno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. V petek bo večinoma sončno in spet topleje.

OPOZORILO



Danes do sredine dneva bodo po Sloveniji še nastajali krajevno močni nalivi. Ob tem je možen porast hudourniških vodotokov.

Na Postojnskem in na severovzhodu Slovenije poplavljalo ceste in objekte

Uprava za zaščito in reševanje poroča, da je ponoči poplavilo več cest, gasilci pa so morali črpati meteorno vodo iz gospodarskih objektov in dvorišč. Težave so imeli predvsem na severovzhodu Slovenije in na Postojnskem.

Na relaciji Kruplivnik - Dolnji Slaveči, so Gasilci PGD Motovilci v dolžini okoli trideset metrov očistili blato s ceste, ki ga je v času padavin naneslo na cesto, Gasilci PGD Stara Nova vas so v Dobravi prečrpali okoli 2000 kubičnih metrov meteorne vode, ki je zalila celotno dvorišče in bližnji gospodarski objekt, gasilci PGD Gornji Slaveči so izčrpali približno deset kubičnih metrov meteorne vode iz kleti, gasilci PGD Vučja Gomila v naselju Vučja Gomila v občini Moravske Toplice pa so očistili vozišča mulja, ki ga je naneslo neurje, je razvidno s spletne strani Uprave za zaščito in reševanje.

V Lemerju v občini Puconci je močan veter dvignil prireditveni šotor in ga vrgel na cestišče. Pri tem je del šotora pristal da električnih žicah. Obveščena je bila pristojna elektro služba. Gasilci PGD Lemerje so zavarovali cestišče in šotor odstranili.

Glede na podatke Uprave za zaščito in reševanje je močno neurje z dežjem težave povzročalo tudi na Postojnskem, kjer je poplavilo več cest in objektov. Tam posredujejo gasilci PGD Postojna, dežurna služba CPK Postojna in Elektro Primorska.