V začetku tedna možna neurja z močnim vetrom in nalivi

Po vremensko umirjeni nedelji bo v prihodnjih dneh vremensko dogajanje spet bolj pestro in lahko tudi nevarno. Od zahoda in jugozahoda nas bo namreč prešlo več nevihtnih pasov, ob katerih je možen nastanek lokalnih neurij. Največ težav pričakujemo v ponedeljek zvečer in v noči na torek. Glavno nevarnost bodo predstavljali močni nalivi in sunki vetra, na manjših območjih pa se lahko pojavi tudi toča.