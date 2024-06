To je vzrok za včerajšnja uničujoča neurja z veliko točo #video

Napovedi so se žal uresničile. Močna neurja so iz Avstrije včeraj dosegla tudi naše kraje. Najhuje je bilo na Štajerskem, kjer je padala tudi do pet centimetrov debela toča. Alpe se nahajajo na meji med zelo toplo afriško zračno maso in hladnejšo atlantsko zračno maso. Temperaturna razlika med njima je čez dan kar okoli 10 stopinj Celzija. Ta razlika predstavlja veliko razpoložljive energije za nastanek neurij. Tudi danes so razmere v ozračju podobne včerajšnjim. To pomeni, da so tudi danes popoldne možna nova neurja.

Prvi razlog za močna neurja: zelo nestabilno ozračje

Ozračje postane nestabilno, ko se med nižjimi in višjimi plastmi ozračja ustvari velika temperaturna razlika. Topel zrak pri tleh ima manjšo gostoto kot hladen zrak v višinah. Zato se topel zrak s tal dviguje v hladnejše višne.

Ko se topel in vlažen zrak dviga, se ohlaja. Ko doseže temperaturo rosišča, se vodna para kondenzira v drobne kapljice. To vodi do nastanka kopastih oblakov. Te oblake lahko na nebu opazimo skoraj vsakega poletnega dne. Če je ozračje pri tleh dovolj ogreto, se bo rast oblaka nadaljevala vse do višine okoli 12 kilometrov nad tlemi. Oblak se lahko razleze v obliko nakovala, s tem pa nastane nevihta.

Večja kot je temperaturna razlika med nižjimi in višjimi plastmi ozračja, bolj nestabilno je ozračje in burnejše vremensko dogajanje lahko pričakujemo. Nestabilnost ozračja je včeraj še dodatno povečala bližina vremenske fronte, ki je v teh dneh nad Alpami. Vremenska fronta je meja med dvema različnima zračnima masama. Fronta nad Alpami razmejuje zelo toplo afriško zračno maso od bolj sveže atlantske zračne mase. Med njima je podnevi tudi več kot deset stopinj Celzija temperaturne razlike. Na tej temperaturni meji je v teh dneh veliko energije za nastanek krajevnih neviht in neurij.

Foto: Ana Partlič/Meteoinfo Foto: Ana Partlič/Meteoinfo Drugi razlog: vetrovno striženje

Ob veliki nestabilnosti ozračja je bilo včeraj prisotno tudi vetrovno striženje. To je pojav, ko imajo vetrovi v različnih plasteh ozračja različne smeri in hitrosti. Včeraj se je po nižinah ob šibkem vzhodniku zadrževal zelo topel in vlažen zrak, v višinah pa se je čez dan krepil zahodni do severozahodni veter.

Vetrovno striženje še dodatno okrepi nevihte. Toča, ki je včeraj nastajala v nevihtnih oblakih, zaradi vetrovnega striženja ni takoj padla iz nevihtnega oblaka proti tlom. Vetrovi so namreč točo večkrat zanesli gor in dol po nevihtnem oblaku. Pri tem so se ledena zrna združevala - lepila so se med sabo. Ko so zlepljena zrna toče končno postala pretežka, je velika toča začela padati iz nevihtnega oblaka proti tlom.

Že danes popoldne možnost novih neurij

Žal je tudi danes popoldne pričakovati nevihte, ki lahko prerastejo v krajevna neurja. Ta so znova bolj verjetna v severni polovici Slovenije. Nedelja bo večinoma suha z dnevnimi temperaturami do okoli 30 stopinj Celzija. V prihodnjem tednu bo na vreme pri nas vplivala hladna fronta. Ozračje bo zato spet bolj nestabilno. Pogostejše bodo padavine in tudi nevihte, ki se bodo pojavljale v večjem delu države.