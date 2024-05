Popoldne se je predvsem v osrednji in v vzhodni Sloveniji razvilo pestro vremensko dogajanje, kar je razvidno tudi na radarski sliki padavin. V Slovenj Gradcu je padala tudi sodra oz. manjša toča. Največ udarov strel trenutno beležijo na vzhodu države, so zapisali na neurje.si.

Na Lavrici je padavinska voda že povzročila nevšečnosti. V eni izmed garaž v stanovanjskem objektu je zalila garažo, trenutno pa padavinska voda po celotni garaži v višino sega 1,2 metra.

Na Lavrici je voda zalila garažo. Foto: Bralka

Pri Idriji in Grosuplju sta se razvili dve nekoliko močnejši nevihti, kjer je možna toča. Nevihta je prav tako vidna preko spletnih kamer državne agencije za okolje (ARSO).

"Današnji dan je nekoliko bolj spremenljiv, ker gre čez naše kraje oslabljena vremenska motnja. Več dogajanja bo sredi popoldneva, na manjših območjih so možni stacionarni nalivi. Padavine se bodo nadaljevale v noči na sredo, a bodo do jutra večinoma ponehale, razen na jugovzhodu države lahko pade še kakšna kaplja dežja," je za Siol.net pojasnila meteorologinja Agencije za okolje (Arso) Veronika Hladnik Zakotnik.

Kot je že poročalo Neurje.si, se bodo popoldne začele pojavljati nevihte, ki bodo zaradi šibkih višinskih vetrov precej stacionarne narave, zato lahko ob nastanku neviht pričakujemo močnejše nalive, prav tako nista izključeni sodra oziroma manjša toča.

Krajevne padavine se bodo nadaljevale v noč

Krajevne padavine se bodo nadaljevale v noč in do jutra od severozahoda postopno slabele. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, ob morju okoli 16 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo zjutraj bo dež ponehal tudi v jugovzhodni Sloveniji, čez dan se bo jasnilo. Burja bo dopoldne ponehala. Popoldne na zahodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj Celzija.

V četrtek se bo od zahoda znova pooblačilo, dež se bo čez dan širil proti vzhodu. Vmes bodo tudi nevihte. Tudi v petek bo spremenljivo s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami.

