"Današnji dan je nekoliko bolj spremenljiv, ker gre čez naše kraje oslabljena vremenska motnja. Več dogajanja bo sredi popoldneva, na manjših območjih so možni stacionarni nalivi. Padavine se bodo nadaljevale v noči na sredo, a bodo do jutra po večini ponehale, razen na jugovzhodu države lahko pade še pade kakšna kaplja dežja," je za Siol.net pojasnila meteorologinja agencije za okolje (Arso) Veronika Hladnik Zakotnik. Podobno spremenljivo vreme se bo nadaljevalo do in ob koncu tedna, ko se začenja meteorološko poletje, ki pa vremensko gledano ne bo nič kaj poletno. Kot pravi vremenoslovka, bo prvi teden junija padavin manj, a brez dežja vseeno ne bo šlo.

Popoldne se bodo začele pojavljati nevihte, ki bodo zaradi šibkih višinskih vetrov precej stacionarne narave, zato ob nastanku neviht lahko pričakujemo močnejše nalive, prav tako nista izključeni sodra oziroma manjša toča, poroča Neurje.si.

Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 21, na Primorskem in v jugovzhodni Sloveniji se bo ogrelo do 24 stopinj Celzija.

Dobro jutro, danes dopoldne se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. Do jutri zjutraj bodo padavine povsod ponehale, čez dan se bo jasnilo. pic.twitter.com/MDu3T65sjN — ARSO vreme (@meteoSI) May 28, 2024

Jutrišnji dan bo lepši, od zahoda se bo zjasnilo. Popoldne je še možna kakšna ploha, a bo bolj izjema kot pravilo.

"Od četrtka do sobote bodo plohe in nevihte pogostejše. V četrtek bo začelo deževati že sredi dneva, nadaljevalo se bo v noči na petek in v petek čez dan. Nad osrednjo Evropo in Alpami nastaja plitev ciklon, v petek zvečer oziroma v noči na soboto nas preide še ena vremenska fronta, tako da je kar nekaj vremenskih dejavnikov, ki bodo povzročali nestanovitno vreme," je pojasnila meteorologinja Veronika Hladnik Zakotnik.

Nedelja bo nekoliko jasnejša, a vseeno lahko še nastane kakšna ploha.

V soboto, 1. junija, se začenja meteorološko poletje, ki pa glede na vreme ne bo nič kaj poletno. "Naslednji teden so verjetnosti padavin sicer manjše, a težko bi rekli, da bo kakšen dan suh. Popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte," pravi Hladnik Zakotnikova.