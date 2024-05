V prestolnici Mehike so v soboto zabeležili rekordnih 34,7 stopinja Celzija, kar je najvišja temperatura, ki so jo kdajkoli zabeležili v Ciudad de Mexico. Država se že dlje časa sooča z vročinskim valom, v povezavi z vročino pa so zabeležili najmanj 48 smrtnih žrtev.

Rekordno temperaturo so izmerili na opazovalnici Tacubaya, s čimer so podrli rekord, ki so ga postavili na isti opazovalnici v petek. Takrat so namerili 34,4 stopinje Celzija, so sporočili z mehiškega meteorološkega urada.

Mehiška prestolnica, ki je na 2240 metrih nadmorske višine, načeloma uživa relativno milo klimo, le redka stanovanja imajo nameščene klimatske naprave. Znanstveniki svarijo, da bo letošnje leto verjetno najtoplejše doslej.

V Mehiki so od marca zabeležili najmanj 48 smrti v povezavi z vročino, je v petek sporočila vlada. Več kot 950 ljudi pa je imelo od 21. maja zdravstvene težave zaradi vročine. Lani je med marcem in oktobrom v povezavi z vročino umrlo 419 ljudi, kar je bilo največ doslej.

Vročina pa ni prizadela le ljudi, velik vpliv ima tudi na živalski svet. Na jugu Mehike so domnevno zaradi vročine z dreves padala poginule opice, še poroča AFP.