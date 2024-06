Zdi se, da zaradi globalnega segrevanja že skoraj vsako močnejše neurje povzroča gmotno škodo. Pa so neurja res močnejša in silovitejša kot nekoč? O tem smo povprašali vremenskega prognostika na Arso Braneta Gregorčiča. Višje temperature pomenijo večjo verjetnost nastanka neurij, je povedal. A razložil tudi, da nedvoumnih podatkov, da je neurij v Sloveniji danes več kot pred desetletji, ni. Za ta vikend Gregorčič napoveduje možnost novih neurij.

Zaradi globalnega segrevanja so temperature vse višje. Kako lahko že za eno stopinjo Celzija višja temperatura pomeni bistveno povečanje za nastanek močnih neurij?

Zrak je mešanica plinov, ki ima to lastnost, da višja kot je njegova temperatura, več vodne pare lahko sprejme vase v plinasti obliki. Z vsako stopinjo več lahko sprejme 7 odstotkov več hlapov vodne pare, je pojasnil Gregorčič. Neurja črpajo energijo ravno iz energijskih pretvorb vode iz plinastega v kapljevinasto stanje.

"Dve stopinji toplejše ozračje, kot ga v zadnjih letih že imamo glede na povprečje prejšnjega stoletja pomeni približno 14 odstotkov več vodne pare v zraku in prav toliko več razpoložljive energije za nastanek neurij. Da bi bilo število neurij zaradi tega večje, sicer ne moremo objektivno potrditi. Je pa s tem, ko je več energije, potencial za močnejša neurja večji," je razložil.

Vseeno imajo mnogi občutek, da je neurij več kot nekoč? Ali je to zaradi obsežnejšega in natančnejšega medijskega poročanj o tem? So nas morda prestrašile lanskoletne najhujše poplave v zgodovini Slovenije?

Lijakast oblak v okolici Ptuja (3. 10. 2024). Foto: Dejan Habjančič/Meteoinfo Slovenija

"Če bi pogledali vremensko zgodovino za 100 in več let nazaj, bi videli, da se je v Sloveniji že marsikaj dogajalo na področju vremenskih ujm in neurij. Je pa res, da včasih novice o tem niso tako hitro potovale. Nekoč se je o tem kaj prebralo v dnevnem časopisju z zamikom dneva ali dveh. Danes pa praktično v isti sekundi izvemo, kaj se dogaja, ne le v Sloveniji, ampak tudi po svetu. Po družabnih omrežjih in internetu te novice zelo hitro zaokrožijo. Deloma lahko tudi to vzbuja občutek, da je takih novic več, ker včasih vseh sploh nismo zaznali," je odgovoril prognostik.

Vreme spremljate že desetletja, kakšne so največje vremenske spremembe, ki jih opažate?

"Glavna razlika, če gledam 50 let nazaj po svojem spominu, so bolj vroča poletja. Več je vročinskih valov in bolj so izraziti. To je največja sprememba. Po drugi strani so zime mile, manj snžene po nižinah. Tudi v zadnjih 20 letih smo imeli kakšno sneženo zimo, a postajajo velika izjema," je še dejal Gregorčič.

Se pa kar strinja s perpektivio, ki nakazuje, da se bodo pri nas podnebne spremembe odražale v tem, da bodo zime toplejše, bolj namočene, ampak z višjo mejo sneženja. "To pomeni, da bo voda hitreje odtekala in bo poplavna ogroženost zaradi tega v zimski polovici let povečana," je razložil.

Poplave meteorne vode v Radencih (3.6.2024). Foto: Roman Leljak/Meteoinfo

"Na drugi strani, čeprav je bilo lansko poletje rekordno namočeno, se pa spomnimo tudi predlanskega, ki je bilo marsikje rekordno sušno in vroče. Takrat se pojavi požarna ogroženost. Poletja prihodnosti bodo verjetno bolj podobna takšnim poletjem: vročim in sušnim," je dodal naš sogovornik.

Potem pa so tukaj še vse vmesne opcije, je še izpostavil. Letošnje poletje se začenja s precejšnjo namočenostjo. Veliko dežja je bilo spomladi, tudi ob njenem koncu, in na začetku meteorološkega poletja.