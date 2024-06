Poplave prizadele jug Poljske, na Bavarskem vodostaji rek ostajajo visoki

Na jugu Poljske so po obilnem deževju pod vodo območja v bližini mesta Bielsko-Biala v Šleziji, poplavljeni pa so tudi deli mesta. Tamkajšnji župan je po poročanju poljske tiskovne agencije PAP danes izdal opozorilo pred poplavami.

Gasilci so do zgodnjih jutranjih ur posredovali več kot 700-krat. Poplavljene so bile številne kleti in zemljišča. Zaradi vode je bila delno zaprta železniška proga, nekatere vlake pa so morali preusmeriti oziroma so jih odpovedali. Poplavilo je tudi mestni arhiv in avtobusno postajo.

Gladina rek na območju narašča, regionalni krizni center pa je v petih krajih razglasil alarm. Vremenoslovci so za danes napovedali nadaljnje obilne padavine, poročajo poljski mediji.

V delih Bavarske kritično

Na jugu Nemčije, ki so jo v preteklih dneh zaradi obilnega deževja prizadele poplave, so padavine ponehale, vodostaji rek, zlasti Donave, pa ostajajo visoki. Razmere ostajajo kritične v delih Bavarske. Še posebej močno so prizadeta območja ob Donavi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Mesto Passau na Spodnjem Bavarskem je danes zaradi poslabšanja poplavnih razmer razglasilo katastrofo in opozorilo pred vstopom na poplavne dele mesta. Številne ulice in trgi so zaprti, pouk v šolah pa odpovedan. Tiskovni predstavnik mestnih oblasti je dejal, da naj bi gladina Donave popoldne dosegla okoli deset metrov.

Labodja družina plava med poplavljenimi hišami v nemškem mestu Eisenhuettenstadt. Foto: Guliverimage V zvezni deželi Baden-Württemberg se medtem razmere umirjajo, gladina večine rek pa upada.

Število žrtev zaradi poplav v obeh zveznih deželah je medtem naraslo na pet, potem ko so iz avtomobila, ki je zdrsnil v vodo, potegnili mrtvo žensko.

Na poplavljenih območjih na Bavarskem še vedno pogrešajo več ljudi, pri čemer oblasti natančnega števila zaradi nestabilnih razmer niso navedle. Po besedah bavarskega ministrskega predsednika Markusa Söderja je pogrešanih do sedem ljudi, poroča dpa.

Po poplavah pa postaja vse bolj vidna ogromna gmotna škoda in posledice uničenja. Nemški kancler Olaf Scholz, ki je v ponedeljek obiskal prizadeta območja na jugu Nemčije, je obljubil solidarnost s prizadetimi v ujmi.

Močno deževje tudi v Avstriji

Obilne padavine so povzročile težave tudi v sosednji Avstriji. Zaradi močnega deževja so morali od ponedeljka zvečer več kot stokrat posredovati tudi gasilci v Zgornji in Spodnji Avstriji. Donava je v Linzu danes popoldne prestopila bregove, reka pa je bila zaprta za ladijski promet.

Zaradi poplavnih voda so bile danes zaprte ceste v Linzu in okolici, kar je povzročilo prometne zastoje, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.