Arso za danes zvečer za Slovenijo izdal oranžni alarm

Tokratni začetek tedna bo vremensko pester, žal pa lahko prinese tudi večje nevšečnosti. Od zahoda in jugozahoda nas bo namreč prešlo več nevihtnih pasov, ob katerih je mogoč nastanek lokalnih neurij. Danes zvečer in v noči na torek lahko ob krajevnih plohah in nevihtah hitro narastejo posamezni manjši vodotoki in hudourniki, ki lahko poplavijo, poplavi pa lahko tudi padavinska voda. Verjetnost za ta pojav bo večja v zahodni in osrednji Sloveniji.