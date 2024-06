Nevihta s točo poškodovala letalo pred pristankom na Dunaju

Nevihtno vreme je letalo družbe tipa airbus A320 poškodovalo pred pristankom na mednarodnem letališču v bližini kraja Schwechat. Nevihtna celica po navedbah posadke ni bila vidna na vremenskem radarju, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Letalo je kljub slabemu vremenu v nedeljo ob 17.55 varno pristalo, pri čemer so potniki ostali nepoškodovani.

Austrian Airlines A320 severely damaged by a hailstorm while on approach to Vienna Airport in Austria. Despite the damage to the aircraft's nose and windscreen the pilots landed safely. pic.twitter.com/AIa7aL9HEQ