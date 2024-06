Huda nesreča v zraku: trčili sta letali, eno je strmoglavilo #video

Na jugu Portugalske je v nedeljo, ko sta manjši letali lažje trčili v zraku med letalskim mitingom, pri čemer je eno strmoglavilo, umrl španski pilot, še eden pa je poškodovan, so sporočile portugalske letalske sile. Portugalski obrambni minister Nuno Melo je zagotovil, da bodo uvedli preiskavo nesreče, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nesreča se je zgodila v nedeljo popoldne na letalskem mitingu Beja Air Show, ko je občinstvo opazovalo predstavo šestih letal. Pri tem sta dve letali lažje trčili. Španski pilot je umrl, portugalski pilot pa je bil lažje ranjen in so ga odpeljali v bolnišnico.

Napovedali so preiskavo okoliščin nesreče

Obrambni minister je napovedal preiskavo okoliščin nesreče, da bodo ugotovili vzrok.

Portugalske letalske sile so sporočile, da je bilo šest letal del akrobatske skupine španskih in portugalskih pilotov Yak Stars. Na posnetkih na družbenih omrežjih je videti formacijo šestih letal, eno od njih se je začelo rahlo spuščati in pri tem oplazilo drugo letalo, zaradi česar je strmoglavilo. Drugemu vpletenemu letalu je uspelo pristati na ploščadi letališča.