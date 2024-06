Na današnji ulični dirki v Osijeku se je zgodila huda nesreča. Eden od udeležencev 31. Osijek Street Racea je z avtom znamke audi zapeljal s steze in trčil v množico gledalcev. Šest ljudi je bilo poškodovanih in prepeljanih v osiješko bolnišnico, poroča hrvaški portal Index. Posnetek nesreče si oglejte zgoraj.

Po poročanju portala Jutarnji imata dva izmed poškodovanih odprte zlome nog, vsi pa so zunaj smrtne nevarnosti.

Voznik ni bil pod vplivom alkohola

Policija je bila o nesreči, ki se je zgodila tik pred začetkom dirke, obveščena nekaj čez 15. uro in je na kraj prišla hitro zatem. Eden izmed tekmovalcev je pred začetkom ogreval gume. Kot so sporočili s policije, bodo s preiskavo ugotovili vzrok za izgubo oblasti nad vozilom.

Po prvih podatkih policije voznik osebnega avtomobila ni bil poškodovan in ni bil pod vplivom alkohola.

Dogodek Osijek Street Race sicer poteka na letališču Osijek-Čepin. Zbralo se je okoli 230 tekmovalcev iz vse Evrope.

Odzvali so se tudi organizatorji

Na nesrečo so se na svojem profilu na Facebooku odzvali tudi organizatorji. "Eden od voznikov je izgubil nadzor nad vozilom in trčil v tribuno ter poškodoval več gledalcev. S hitrim odzivom zdravniške ekipe so vse poškodovane oskrbeli in nihče ni v smrtni nevarnosti," so zapisali.

In dodali: "Dogodek se nadaljuje, vendar zaradi preiskave, ki še poteka, dirka ne bo izvedena do konca dneva."