V Soči našli truplo kajakaša

"Včeraj se je med veslanjem na reki Soči zgodila nesreča. Tuj državljan se je pri veslanju s kajakom pod naseljem Trnovo ob Soči prevrnil, zaradi obilnega deževja narasla reka Soča pa ga je odnesla naprej proti Kobaridu," so sporočili z Gorske reševalne zveze Slovenije.

ReCO Nova Gorica je za iskanje in reševanje takoj aktiviral gorske reševalce, gasilce in reševalce iz vode. "Skupno smo začeli pregledovati naraslo reko od Otone proti Trnovemu ob Soči. Med iskanjem smo našli kajak in več predmetov pogrešanega kajakaša. Okoli 18.30 smo v Kataraktu nekaj metrov od obale našli tudi truplo pogrešanega kajakaša. Truplo smo potegnili iz narasle reke in ga na nosilih prinesli do ceste. Za nadaljnji prevoz je poskrbela pogrebna služba tolminske Komunale. Svojcem izrekamo iskreno sožalje," so še zapisali pri GRS.

V iskanju in reševanju je sodelovalo 20 reševalcev GRS Tolmin, osem reševalcev Društva reševalcev iz vode, 11 gasilcev PGD Kobarid in deset gasilcev PGD Tolmin.

To je bila letos druga nesreča, v kateri je bil udeležen kajakaš, na reki Soči.